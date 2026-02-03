Fabrizio Corona: “Gerry Scotti non mi ha denunciato, nei video a Passaparola palpeggiava le ragazze”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso Signorini-Corona ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo aver accusato Gerry Scotti di aver intrattenuto rapporti extraprofessionali con le ex letterine di Passaparola (accuse che numerose ex letterine hanno smentito), Fabrizio Corona torna a sfidare il conduttore Mediaset e rivela che, per quelle dichiarazioni, Scotti non lo avrebbe querelato. Ospite di Peppe Iodice al Peppy Night, in onda su Canale 21, l’ex re dei paparazzi ha fornito una sua interpretazione dei fatti, spiegando i motivi che avrebbero spinto il volto de La ruota della fortuna a evitare di rivolgersi alla giustizia:

Gerry Scotti non mi ha denunciato, sai perché? Perché se vai in aula e quello che accusi ti porta le prove fai una figura di mer**. Si chiama exceptio veritatis, quindi meglio se non denuncia. Dopo quello che è successo, ha rilasciato un’intervista al Corriere e non ha fatto un mea culpa, si è dispiaciuto per le ragazze. Andate a vedere i video di Gerry Scotti in rete girati tra fine anni ’90 e inizio 2000, avete visto come palpeggiava le ragazze a Passaparola?

I motivi che spingono Fabrizio Corona: “I soldi, ho guadagnato milioni”

In risposta a una domanda di Iodice, che gli chiedeva il motivo del suo attacco frontale a Mediaset, Corona ha risposto: “Questa roba la faccio per soldi, ma anche la tv è nata per soldi. I conduttori lavorano per soldi, gli artisti lavorano per soldi, anche i calciatori. Io guadagno tanti soldi ma non è solo grazie a Falsissimo, li guadagno fin da quando avevo 25 anni. Ho guadagnato milioni di euro”. Quindi, a proposito dei suoi legami affettivi con il mondo della televisione, ha aggiunto: “Nel mondo dello spettacolo ho due grandi amici. Uno è Massimo Giletti e l’altro è il patron de Le Iene (Davide Parenti, ndr)”.

Lo scoop al quale ha rinunciato: “Riguardava una donna per la quale ho provato dei sentimenti”

In chiusura, Corona ha rivelato di essersi imposto una sola forma di censura. Recentemente, ha raccontato, avrebbe potuto firmare una nuova puntata di Falsissimo rendendo noto un presunto scandalo senza precedenti. Ma ha evitato di dedicare una puntata a questa storia per motivi sentimentali: “C’era un gossip enorme, con un intreccio clamoroso, che avrei potuto raccontare e non l’ho fatto perché avrei rovinato per sempre una donna alla quale sono stato legato da fortissimi sentimenti. Ho preferito evitare e questa è l’unica censura che mi sono imposto”.