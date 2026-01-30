Ludmilla Radchenko difende Gerry Scotti e pubblica le chat con Corona: “Fai un gossip con me, ti rilancio”

Ludmilla Radchenko ha preso posizione contro Fabrizio Corona dopo le pesanti allusioni fatte a Falsissimo sui rapporti tra le Letterine di Passaparola e Gerry Scotti. L’artista ha pubblicato le chat con l’ex re dei paparazzi che ha provato a convincerla a creare un gossip con lui: “Nessuno si ricorda di te, ti rilancio”.

Dopo le pesanti allusioni di Fabrizio Corona sui rapporti tra le Letterine di Passaparola e Gerry Scotti, è intervenuta Ludmilla Radchenko, che ha fatto parte del cast del game show nel 2002 ed è finita quindi nel calderone di gossip nato in questi giorni. Tra le stories di Instagram, la modella e oggi affermata artista ha pubblicato la conversazione avuta con l'ex re dei paparazzi che dopo l'ultima puntata di Falsissimo ha provato a coinvolgerla nel suo show, invitandola a parlare telefonicamente per proporle la realizzazione di un "gossip". "Quando rientri? Ti volevo parlare di una cosa", le ha chiesto Corona in un messaggio Whatsapp. L'ex letterina è apparsa chiara sin da subito nei messaggi. "Molto brutto che hai tirato in mezzo anche me sapendo che sono sempre stata "pulita"", gli ha risposto. "Non ti ho tirato in mezzo, solo Ilary e Silvia. Ci sentiamo domani?", ha proseguito l'imprenditore. La Radchenko, allora, ha continuato:

Io sono stata la letterina, punto. Quindi il mio nome è in mezzo. E sai benissimo la gente come rende le notizie, tutte in un secchio. Non ho tempo per gossip, sto preparando una mostra e ho tanti incontri zoom.

Fabrizio Corona le ha proposto di "farne uno con me", riferendosi a un gossip, in modo da avere una "possibilità di rilancio" nel mondo dello spettacolo. "Fanne uno con me, quando vuoi, no? Fidati. Nessuno ha parlato di te, la gente non si ricorda di te. È una nuova generazione, una possibilità di rilancio", si legge nei messaggi. L'artista, però, è apparsa irremovibile dalla sua posizione: "Rilancio? Ma di che tipo?", ha commentato su Instagram.

"Toccatemi tutto, ma non Gerry Scotti"

In un'altra story su Instagram, Ludmilla Radchenko ha poi difeso Gerry Scotti: "Toccatemi tutto, ma non Gerry" ha scritto a corredo di una foto con le ultime dichiarazioni del conduttore sul caso che lo vede coinvolto. "Nella mia memoria rimane un grande uomo d'onore. Fiera di aver lavorato al tuo fianco", ha aggiunto.