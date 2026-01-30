Giulia Montanarini: “Fabrizio Corona e Claudio Lippi mentono, Gerry Scotti per noi letterine era un padre”

A qualche ora dal momento in cui Ludmilla Radchenko si è esposta pubblicamente, anche Giulia Montanarini ha preso posizione per difendere Gerry Scotti. Il conduttore, nel corso dell’ultima puntata di Falsissimo, è stato accusato da Fabrizio Corona di aver intrattenuto rapporti extraprofessionali con le letterine (“Tutte!”, ha dichiarato perentorio l’ex re dei paparazzi).

Scotti, conduttore di Passaparola dal 1998 al 2008, ha immediatamente smentito la notizia, bollando tali accuse come gravi, false e lesive della professionalità delle donne coinvolte. A confermare la versione del conduttore è stata anche Montanarini, ex letterina ed ex tronista di Uomini e Donne, che in un post pubblicato su Instagram ha raccontato quale sia stata la sua esperienza nel ruolo di letterina e quale rapporto l’abbia legata al conduttore del format.

Giulia Montanarini difende Gerry Scotti e le colleghe letterine

Montanarini, che ha partecipato all’edizione di Passaparola nel 1998 – anno in cui a condurre le prime puntate fu Claudio Lippi, poi sostituito in corsa da Scotti – ha descritto Gerry come un professionista irreprensibile. “Mai avance, era per noi un padre, un gran signore! Eravamo ragazze poco più di 20 anni, piene di sogni e amate da tutta Italia. Gerry, un uomo brillante e premuroso”, ha scritto la donna nel post pubblicato per contestare le affermazioni di Corona.

Quindi, in risposta alle dichiarazioni del protagonista di Falsissimo – mostrate da Radchenko nel corso di una loro conversazione privata nella quale Corona si scusa per averla coinvolta ingiustamente – Giulia ha aggiunto: "Mi meraviglio di Claudio Lippi e delle sue affermazioni da un letto di ospedale. E dalla squallida affermazione del Sig. Corona sempre più incazzato ma poi con chi? Il termine tutte non vuol dire 2 persone. A casa mia vuol dire tutte!".

Chi è Giulia Montanarini e qual è stata la sua carriera in tv

Giulia Montanarini vive da anni lontano dalle scene, ma a lungo è stata protagonista di alcuni dei programmi più noti trasmessi da Rai e Mediaset. Quella da letterina a Passaparola è stata la sua prima esperienza televisiva, seguita dalla partecipazione a Ciao Darwin come membro del corpo di ballo.

Nel 2000 entra a far parte del cast del programma Beato tra le donne, per poi approdare in Rai e lavorare con Raffaella Carrà, che la volle nel corpo di ballo di Carramba, che fortuna. Successivamente entra a far parte della scuderia del Bagaglino, con la quale recita in teatro nella commedia Tutte pazze per Silvio e torna poi in tv con lo stesso gruppo in Marameo.

Dopo una serie di apparizioni in ruoli minori in alcuni film, tra cui Il paradiso all’improvviso e Compagni di scuola, nel 2011 accetta di sedersi sul trono di Uomini e Donne.