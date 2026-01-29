Ex Letterina di Passaparola Cristina Cellai: “Gerry Scotti scherzava con noi, ma non ci ha mai provato”

Letterine e Passaparola sono i due argomenti finiti al centro della cronaca rosa dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona che nella nuova puntata di Falsissimo ha accusato il conduttore Gerry Scotti di aver avuto rapporti intimi con le ragazze del cast. Cristina Cellai è stata una Letterina del programma tra il 2000 e il 2001 e in un'intervista ha difeso Scotti, sostenendo di non aver mai ricevuto avances dal conduttore. "Sono rimasta un anno nella trasmissione, tra il 2000 e il 2001. Posso dire che Gerry non solo non ci ha mai provato con me, ma neanche con le altre mie colleghe. Non c’è stato alcun tipo di avances nei miei confronti, né con nessun'altra", ha dichiarato al Corriere.

"Non ha mai alzato le mani, è da meschino scagliarsi contro di lui"

Per l'ex Letterina, oggi lontana dal mondo dello spettacolo, Gerry Scotti è stato come un padre, "perché ero molto piccola ed era la prima esperienza dopo Miss Italia lontano da casa": "Era molto simpatico, quello sì, ma non si è mai permesso di alzare le mani o avere atteggiamenti che potessero far pensare a qualcosa di diverso". Sui video che hanno iniziato a circolare dopo le affermazioni di Corona, riguardo gli atteggiamenti di Gerry Scotti con le letterine, Cristina Cellai ha smentito ogni illazione contro il conduttore. "Tutte bugie. Scherzava sempre con noi, anche perché di fatto stavamo tutto il giorno nello studio di registrazione", e poi ancora ha aggiunto: "Trovo molto meschino scagliarsi contro di lui. Se poi vogliamo accusare Gerry perché ti abbracciava o ti diceva ‘vieni ti stringo’. Beh, mi sembrano solo cattiverie gratuite".

"Frequentavo Silvia Toffanin, voglio difenderla"

Cristina Cellai ha raccontato che ai tempi della avventura come letterina conobbe Silvia Toffanin e diventarono amiche. "Quando siamo entrate lei era fidanzata con un ragazzo, poi terminò quella relazione e dopo poco conobbe Piersilvio", ha spiegato, aggiungendo che nonostante l'amicizia, "non abbiamo più contatti da tanto, ma mi sento comunque di difenderla".