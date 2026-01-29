Gerry Scotti replica a Corona: “Io con 30 ragazze? Mi sopravvalutano. Letterine trattate come bambole di pezza”

Gerry Scotti replica alle accuse rivoltegli da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo. Il conduttore sottolinea la falsità della rivelazioni, concentrandosi anche sull’impatto che hanno avuto sulle donne menzionate.

Dopo il clamore suscitato dall'ultima puntata di Falsissimo, in cui Fabrizio Corona ha attaccato il "sistema Mediaset", puntando il dito anche contro Gerry Scotti, accausandolo di aver avuto rapporti intimi con le Letterine dello storico programma Passaparola, il conduttore ha replicato al Corriere della Sera.

La replica di Gerry Scotti alle accuse di Corona

"Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false" così il presentatore de La Ruota della Fortuna ha commentato le accuse rivoltegli nella puntata del format di Fabrizio Corona. Scotti a sua volta attacca e sottolinea come le notizie false si diffondano con una rapidità e una capillarità diversa da quanto non accada al contrario:

Ho una discreta dimestichezza nell’uso dei social e in questi anni ho potuto constatare di persona che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente. A volte passano inosservate, mentre le fake news hanno un riscontro ben più rilevante. Ancora di più lo hanno le menzogne dette per ragioni di lucro. In aggiunta generano una forma di odio e di cattiveria inaccettabile.

Il conduttore, poi, entra nel merito della questione e risponde chiaramente all'accusa di aver intrattenuto rapporti con le vallette del programma del pre-serale di Canale 5, tra i più amati delle televisione e, quindi, aggiunge:

Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di “Letterina”. Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e sono sicuro che all’unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze.

L'occhio, quindi, è puntato sulle giovani donne che lo hanno affiancato ricoprendo nel noto game show, prima che il loro percorso lavorativo prendesse pieghe diverse: "in questo tritacarne mediatico nessuno ha pensato che queste ragazze non sono pupazzi, bambole di pezza. Sono donne che meritano rispetto oggi come allora e come nel futuro" Scotti continua: "

Non è giusto marchiare la loro esperienza professionale con il termine “letterina”, come fosse uno stigma. Non se lo meritano". Oggi hanno le loro professioni, le loro famiglie, figli magari adolescenti che devono sentire falsità imbarazzanti. Senza rispetto, senza un minimo di sensibilità.

Cosa ha detto Fabrizio Corona su Gerry Scotti

Ancor prima della puntata pubblicata su Youtube, Corona aveva anticipato che avrebbe parlato di altri volti noti di Mediaset e sul conduttore aveva detto: "è coinvolto nel sistema Signorini" aggiungendo "le letterine se le è passate tutte". Intanto, sebbene non fosse strettamente legato a queste dichiarazioni, sul profilo di Scotti non è possibile lasciare commenti. Stando a quanto detto da Corona per poter diventare “Letterine”, quindi affiancare il conduttore, era necessario avere rapporti sessuali con Scotti e con il produttore Luca Giberna. Corona avrebbe dalla sua la testimonianza di una ex letterina, Alessia Fabiani, e menziona anche nomi in vista nel panorama Mediaset: da Ilary Blasi all'attuale compagna di Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin.