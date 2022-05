Rudy Zerbi commenta il successo di LDA con il padre Gigi D’Alessio: “Ora è più famoso di te”

Al Maurizio Costanzo Show Rudy Zerbi e Gigi D’Alessio hanno parlato del successo di LDA dopo l’esperienza ad Amici. Il prof ha scherzato: “È talmente bravo che ora è Gigi D’Alessio il padre di LDA, non più LDA il figlio di Gigi D’Alessio”.

Tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show ieri anche gli insegnanti di Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, e Gigi D'Alessio, padre dell'ex allievo LDA. Il cantante ora impegnato con le date del primo instore tour promozionale dell'album di debutto, dal titolo "LDA" e contenente i brani presentati ad Amici21, ha conquistato il primo posto nella classifica stream di Spotify, sorpassando anche i finalisti. Luca D'Alessio è cresciuto molto grazie al programma: da Maurizio Costanzo il padre ha raccontato com'è cambiata la sua vita una volta fuori. L'insegnante di canto della scuola ha poi scherzato aggiungendo che ora l'ex allievo è più famoso del padre.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano al Maurizio Costanzo Show hanno commentato il percorso di LDA ad Amici insieme al padre, Gigi D'Alessio. Il professore ha scherzato e rivolgendosi al celebre cantautore napoletano ha sostenuto che ora Luca sia più famoso di lui.

LDA è talmente bravo che ora è Gigi D'Alessio il padre di LDA, non più LDA il figlio di Gigi D'Alessio.

Papà Gigi non è apparso affatto dispiaciuto, è contento che il figlio abbia intrapreso la strada del successo: "Va bene così" ha commentato. Ha poi scherzato anche lui: "Ora dorme con la foto della maestra Celentano, anche la tua (a Rudy Zerbi, ndr)".

LDA ha dimostrato che non è solo il figlio di Gigi D'Alessio: "La gente doveva capire"

Il papà di LDA, Gigi D'Alessio, ha raccontato di quanto sia cambiata la vita del figlio grazie ad Amici. Secondo il suo parere la scuola di Maria De Filippi non è importante solo per crescere professionalmente. Ora Luca sa anche cucinare e lavare.

Amici è una scuola non soltanto di musica, di ballo, è una scuola di vita. Luca a casa prima non sapeva lavare, cucinare. Oggi ho un figlio che al di là della passione per la musica e il canto, sa lavare, sa cucinare. È una scuola di vita importante.