LDA ha dimostrato che non è solo il figlio di Gigi D’Alessio: “La gente doveva capire” La prima intervista pubblica di LDA, Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio reduce dal grande percorso ad Amici 2021 a Verissimo.

La prima intervista pubblica di LDA, Luca D'Alessio, figlio di Gigi D'Alessio reduce dal grande percorso ad Amici 2021. Suo padre lo ha seguito come spettatore silenzioso, lui ha dichiarato di aver fatto Amici proprio per dimostrare a tutti di non essere semplicemente un "figlio di". "Non è facile far capire alle persone che un figlio di può fare lo stesso lavoro del padre senza che ci siano magagne o aiuti" ha dichiarato LDA, "Se mio padre avesse fatto il medico, nessuno avrebbe detto: "Ah, però…". Io sono andato ad Amici per farmi conoscere proprio per questo, proprio per dare questa dimostrazione".

La confessione di LDA

LDA confessa di aver avuto molto aiuto dai ragazzi di Amici, ma di aver legato soprattutto con alcuni componenti in particolari. Tra tutti Nunzio, Alex, ALbe e Luigi che sono stati fondamentali per il percorso di crescita e maturazione. Anche Maria De Filippi come tutti i coach e i giudici, anche quelli con cui ha avuto un rapporto più complesso, come Anna Pettinelli ad esempio.

Ci sono persone con cui ho legato di più: Nunzio, Albe, Alex e Luigi sono stati fondamentali. Ho trovato persone lì che sono veramente spettacolari. Cose che non ti aspetti e sono stato molto fortunato. Mi sento veramente migliorato dai ragazzi nella casetta ma anche da Maria De Filippi e da tutti gli altri.

I complimenti di Silvia Toffanin

Alla fine dell'intervista, dopo la canzone "Bandana", c'è stata una sorpresa per LDA, l'arrivo dell'amico Nunzio che lo ha salutato e lo ha abbracciato. Silvia Toffanin ha fatto i complimenti a LDA per la sua capacità di essere attento e si è complimentato anche con i suoi genitori: "Che ti hanno dato i giusti valori". Poi gli ha predetto una carriera luminosa: "Resta sempre così con questa umilità anche quando il tuo nome sarà tra i più famosi".