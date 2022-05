Malore per LDA durante un incontro con i fan: “Non ero lucido, sono dovuto uscire” Malore per LDA, allievo di Amici e figlio di Gigi D’Alessio, durante un incontro con i fan. “Mi girava tantissimo la testa e non ero lucido, per questo sono dovuto uscire”, ha spiegato su Instagram.

A cura di Stefania Rocco

Malore per LDA durante un incontro con i fan ad Afragola, in provincia di Napoli. A rendere noto l’episodio, oltre ai presenti, è stato il diretto interessato attraversi una serie di Instagram stories. LDA era appena arrivato sul luogo previsto per l’instore quando, a causa di un malessere momentaneo, è stato costretto ad assentarsi per qualche minuto nel tentativo di riprendersi. Poco dopo, il figlio di Gigi D’Alessio è riuscito a tornare di fronte ai fan che lo stavano aspettando e a firmare le copie del suo album acquistate da quanti lo seguono.

LDA spiega le cause del malore

Via Instagram, l’ex allievo di Amici 2021 ha spiegato di essere stato costretto a disertare per qualche minuti l’incontro con i fan dopo avere avvertito un forte capogiro. “Mi è dispiaciuto fermarmi per cinque minuti quasi verso l’inizio, chi era presente lo sa”, ha spiegato il cantante via Instagram “Mi girava da morire la testa. Chiedo scusa se sono entrato e poi uscito però non ero lucido in quel momento. Mi girava tantissimo la testa e sono dovuto uscire. Poi sono rientrato e sono riuscito a fare la foto con tutti e a firmare tutti i dischi”. L’instore si è chiuso come da programma, senza ulteriori incidenti di percorso.

Il percorso di LDA ad Amici

LDA, figlio di Gigi D’Alessio, è entrato a far parte del cast di Amici dopo avere passato i casting iniziali. A sceglierlo è stato Rudy Zerbi, coach che lo ha accompagnato durante tutto il suo percorso da protagonista del talent show. Considerato tra i superfavoriti fin dall’inizio, è stato eliminato a poche puntate dalla finalissima del talent show. “È stato giusto così”, ha spiegato il cantante dopo la sua eliminazione, “Avevo dato tutto”. Ha quindi ringraziato il talent show e Maria De Filippi per l’opportunità ricevuta.