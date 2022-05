LDA sul caso molestie a Blanco durante il concerto: “È ridicolo che un fan faccia queste cose” LDA ha commentato quanto è accaduto a Blanco al concerto in piazza Duomo durante l’esibizione per Radio Italia Live. Il cantante ha definito l’evento come una cosa grave e ha aggiunto: “È ridicola come cosa da parte di un fan”.

A cura di Ilaria Costabile

Quanto è successo a Blanco sul palco di Radio Italia Live, al Duomo di Milano, dov il cantante viene palpeggiato da più mani femminili è ormai diventato uno dei temi di discussione degli ultimi giorni, incentrato sulla legittimità o meno del gesto compiuto da una ragazza visibilmente euforica alla vicinanza del cantante, tanto da non reprimersi nel toccarlo anche dove non avrebbe dovuto. Ad esprimere il suo parere sull'accaduto è uno dei giovani artisti che si affacciano nel panorama musicale italiano dopo il grande successo di Amici, si tratta di LDA.

Il commento di LDA

Nel corso di una diretta Facebook con Il Fatto Quotidiano, il cantante si è espresso in maniera chiara sull'accaduto, manifestando il suo disappunto per quanto è successo e sottolineando che lasciar passare un gesto simile non è certamente un buon esempio anche nei confronti degli altri artisti. L'ex allievo di Amici, quindi, ha affermato: "È molto sbagliato, immagina se succedesse il contrario, io sono per la parità dei sessi. Il cantante sul palco si dà al 100%, ed è brutto che possa accadere ciò. Spero che non accada più, è anche ridicola come cosa, da parte di un ‘fan’. Blanco è un artista con la a maiuscola, è stato professionale a non fermare lo show e spero non succeda più a nessuno".

Le parole di Enrico Ruggeri

Restando in ambito musicale, di parere completamente diverso è invece Enrico Ruggeri, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno alimentato la polemica attorno alla questione. Il cantante, infatti, ha dichiarato di aver vissuto lui stesso un episodio del genere e ha aggiunto: "Quando accadde a me non fu una tragedia". Un modo per sottolineare il fatto che non è la prima volta che si verifica un episodio del genere nel mezzo di un'esibizione ricevendo commenti a supporto e anche in netto disaccordo con quanto detto dal cantante, mettendo il luce il fatto che qualora non ci sia consenso si tratta di una molestia. Anche la ragazza che ha girato il video si è detta contraria a quanto è successo. L'unico a non essersi espresso finora in merito alla questione è proprio il diretto interessato che, infatti, non ha lasciato nemmeno un commento a riguardo.