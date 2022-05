Serena Bortone condanna il gesto della fan di Blanco: “È una molestia” Anche Serena Bortone condanna l’episodio di Blanco: “È una molestia se non c’è il consenso”.

Serena Bortone ha aperto la puntata odierna di Oggi è un altro giorno con un riferimento alla vicenda di Blanco. Il cantante, vincitore con Mahmood di Sanremo 2022, è stato palpeggiato da una fan mentre si trovava impegnato in un concerto a Milano, in Piazza Duomo.

La denuncia di Serena Bortone

"Chiunque tocca una persona senza il suo consenso si qualifica come un molestatore". Ecco cosa ha detto Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, alzando il tono della polemica dopo quello che è accaduto nel corso del concerto di Piazza Duomo:

Non mostriamo il video per non indurre nessuno a emulare. Una fan, forse maleducata, impazzita, incivile, ha messo le mani addosso a Blanco. Si tratti di uomo o di donna, chiunque metta le mani addosso, tocca una persona senza il suo consenso, si qualifica come molestatore. È una molestia. Non c'è da fare ironia. Se nessuno dà il permesso di toccare, il consenso non è mai presunto. Siamo femministe e femministi, giudichiamo la molestia uguale sia nei confronti di un uomo sia nei confronti di una donna.

Cosa è successo sabato a Blanco

I fatti risalgono allo scorso sabato durante il concerto organizzato da Radio Italia in piazza Duomo a Milano. Grande folla e grandi artisti, tra questi si è esibito anche Blanco, la star italiana, la più forte del momento che insieme a Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo 2022 con "Brividi" e che si è piazzato al sesto posto nel corso dell'ultimo Eurovision Song Contest, vinto dall'Ucraina. Come da scaletta, Blanco si è lanciato tra la folla cantando una delle sue hit, così una ragazza proprio davanti a lui ne ha approfittato per palpargli le parti intime. Il gesto è stato ripreso da un'altra fan su TikTok, che si lamentava di non essere riuscita a inquadrare bene il cantante proprio a causa della mano dell'altra ragazza.