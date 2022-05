Giovanna Ralli scatenata da Serena Bortone: “Ricordo tutto perché le cose belle non si dimenticano”

Una scatenatissima Giovanna Ralli ospite a Oggi è un altro giorno. L'attrice 87enne, grande diva del cinema italiano, non si è risparmiata e ha ballato anche con Serena Bortone: "Sono quello che sono, non preparo nulla. Sono felice di tutto quello che ho vissuto, di tutte le persone che ho incontrato". Applaudita da Serena Bortone: "Hai una memoria di ferro", la risposta è intensa e precisa: "Le cose belle te le ricordi, le emozioni te le ricordi tutte".

Giovanna Ralli ha cominciato a muovere i primi passi con Sophia Loren, hanno entrambe infatti la stessa età. Ecco il suo racconto a Oggi è un altro giorno, nel salotto moderato da Serena Bortone:

Un ricordo anche di Marcello Mastroianni, con cui ha lavorato tante volte, quasi sempre come sua partner: "Lui mi disse: "Abbiamo fatto i fidanzati, marito e moglie e i figli li ho fatti solo con te".

"È stato un grande amore, lui è stato davvero un grande uomo". Questo è il ricordo di Ettore Boschi da parte di Giovanna Ralli. Era un avvocato matrimonialista, molto conosciuto e apprezzato. Tanti i casi che aveva affrontato, anche di numerosi vip. L'attrice è stata sposata dal 1977 al 2013 con lui. Giovanna ha avuto tanti altri flirt, tra questi anche con l'attore inglese Michael Caine.

Monica Vitti e Giovanna Ralli erano grandissime amiche. A Oggi è un altro giorno racconta il suo rapporto d'amicizia:

Monica era una grande amica. La conosco dal 1954, quando andai a vederla a teatro, che non era ancora nota. Me ne innamorai, dissi: "Quanto è bella, quanto è brava". La consigliai a un regista, Edoardo Anton, e lui la prese per il ruolo. Poi sapeva cucinare, faceva un risotto al limone che era buonissimo. Mangiavamo insieme ad Alberto Sordi, Alberto voleva sempre la pasta al sugo, non c'era niente da fare. Ballavamo per casa, ci divertivamo.