Lutto per Samuel Peron, in diretta tv l’annuncio della morte della madre È morta Gianna Costenaro, madre del ballerino e coreografo Samuel Peron. A dare l’annuncio è stata Serena Bortone durante Oggi è un altro giorno.

A cura di Stefania Rocco

Doloroso lutto per Samuel Peron, ballerino e coreografo di Ballando con le stelle. Volto noto di Rai1, l’artista ha detto addio alla madre Gianna Costenaro, scomparsa per cause che non sono state ancora chiarite. Ad annunciarlo è stata Serena Bortone durante l’ultima puntata di Oggi è un altro giorno.

L’annuncio di Serena Bortone

Serena Bortone ha dato l’annuncio della scomparsa della madre di Samuel Peron poco prima che la puntata di Oggi è un altro giorno del 13 maggio si concludesse. “Voglio concludere salutando con un affetto e con un abbraccio fortissimi Samuel Peron. La mamma non è stata bene nelle ultime settimane e purtroppo è scomparsa ieri”, ha detto la Bortone con la voce rotta dall’emozione, “Dico una cosa a mamma Gianna. Deve essere stata una donna davvero formidabile per avere cresciuto un uomo così perbene, così brillante, educato e così gentile come Samuel. Un abbraccio a lui e a tutta la sua famiglia. Sono con te”.

Gianna Costenaro era la madre di Samuel Peron

La madre di Samuel Peron, ballerino e coreografo di Ballando con le stelle, si chiamava Gianna Costenaro. Furono proprio i genitori a iniziare l’artista alla danza quando era ancora solo un bambino. “I miei genitori amavano il ballo e io ero molto timido e per superare la timidezza mi hanno iscritto ad una scuola di ballo”, raccontò in un’intervista, svelando come fosse iniziata la sua passione per la danza. Alla madre, Peron era profondamente legato. “La mamma é sempre la mamma, il nostro punto di riferimento che con il suo amore incondizionato, prima ti ama poi ti conosce”, scrisse sui social lo scorso anno in occasione della festa della mamma. In precedenza, aveva condiviso uno scatto insieme ai suoi genitori insieme a una didascalia che recitava: “Avete dedicato la vostra vita per accudirmi, ora tocca a me”.