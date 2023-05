Roberto Sergio è il nuovo AD Rai, il Cda nomina il successore di Carlo Fuortes Il nome di Sergio era stato indicato dall’esecutivo per succedere al dimissionario Carlo Fuortes. Nel corso dell’Assemblea degli azionisti non si è accennato alla vicenda Fazio.

A cura di Andrea Parrella

Roberto Sergio è il nuovo Amministratore delegato Rai. Reduce dall'esperienza di direzione di Rai Radio, Sergio era il nome indicato dall'esecutivo per succedere al dimissionario Carlo Fuortes. In queste ore il Consiglio di amministrazione ha ratificato la sua nomina, come informa un comunicato diramato dalla Rai in questi minuti:

Si è svolta in data odierna l’Assemblea degli Azionisti, che ha formalizzato la designazione di Roberto Sergio quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione Rai, indicandolo per la carica di Amministratore Delegato.

A seguito di tale indicazione, il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi successivamente, ha provveduto a nominare Roberto Sergio quale nuovo Amministratore Delegato, con decorrenza immediata.

Espletate le formalità di rito, nel corso della riunione il nuovo Amministratore Delegato ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini quale direttore dello Staff Amministratore Delegato e di voler affidare a Gianpaolo Rossi il ruolo di Direttore Generale Corporate, ruolo precedentemente ricoperto ad interim dall’Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione Rai ringrazia l’Amministratore Delegato uscente Carlo Fuortes per il ruolo svolto.

Nessun riferimento a Fazio nell'assemblea del Cda

Nessuna menzione nel comunicato allavicenda di Fabio Fazio, che nelle scorse ore ha annunciato il suo addio all'azienda per passare al gruppo Discovery a partire dal prossimo anno. Nel corso della giornata di domenica, la notizia dell'uscita del volto storico dall'azienda ha alimentato non poche polemiche per la presunta natura politica della mancata conferma del contratto di Fazio che, in diretta a Che Tempo Che Fa ha commentato così il suo cambio di casacca: "Non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni e io non credo di esserlo".