Il CdM ha designato Roberto Sergio componente del Cda: sarà il nuovo amministratore delegato

Secondo quanto si apprende dall'Ansa, il Consiglio dei ministri ha designato Roberto Sergio componente del Cda Rai in rappresentanza del Mef. Sarà amministratore delegato per un anno. Al suo fianco, ci sarà Giampaolo Rossi come direttore generale. Secondo quanto riferisce l'agenzia, tra un anno ci sarà staffetta e Giampaolo Rossi sarà nuovo amministratore delegato.

Chi è Roberto Sergio, futuro ad della Rai

Roberto Sergio è nato a Roma nel 1960 ed è laureato in Scienze Politiche e in Scienze delle Comunicazioni. Nel 1985 inizia il percorso professionale in Sogei. Nel 1997 passa in Lottomatica Italia Servizi (gruppo LIS SpA), dove assume, in quattro anni di attività, la responsabilità di diversi settori: Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali; Comunicazione e Pubblicità; Sviluppo Business; Marketing e Comunicazione; Direzione Commerciale. Tra il 2001 e il 2003 ricopre i ruoli di direttore Comunicazione e Immagine e in seguito Vice Direttore Generale. Nel 2002 è Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. In Rai arriva nel 2004: direttore area Nuovi Media fino al 2007. Dal 2007 è presidente di SIPRA (poi Rai Pubblicità). Nel 2012 è presidente di Rai Way. Nel 2015 assume la qualifica di Direttore di Radio Rai. Dal 2019 è nel CdA di PER – Player Editori Radio. Da giugno 2020 è Consigliere di Amministrazione di Rai Com.

Chi è Giampaolo Rossi, futuro direttore generale

Nato a Roma nel 1966, Giampaolo Rossi è laureato in Lettere presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Dal 2004 al 2012 è stato Presidente di Rainet la società del gruppo Rai che ha sviluppato l’intera offerta web del Servizio Pubblico radiotelevisivo. È Direttore del Master in Media Entertainment presso la Link Campus University e Presidente del Consiglio Direttivo di Polis, la scuola di formazione politica della stessa università, dove dirige il corso sui Nuovi linguaggi della politica. Dal 2009 al 2016 ha insegnato Teorie e tecniche dei linguaggi cross-mediali presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Ha più volte ricoperto l’incarico di consigliere d’amministrazione dell’Istituzione Biblioteche di Roma, il più grande sistema bibliotecario italiano, sviluppando progetti per la multimedialità legati alla lettura e alla scrittura. Nel luglio 2018 è eletto dalla Camera dei Deputati componente del Consiglio di Amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana. Nel dicembre 2018 è divenuto membro del Consiglio di Presidenza di Confindustria Radiotelevisioni. Da febbraio a luglio 2019 ha ricoperto l’incarico di Consigliere di Amministrazione di Rai Pubblicità S.p.A.