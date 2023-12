Roberta Morise aspetta un maschio, il gender reveal in diretta: “Si chiamerà Gianmaria” La conduttrice e soubrette annuncia il sesso del nascituro in diretta su Rai1, ospite di Caterina Balivo a La volta buona: “Si chiamerà Gianmaria”.

Roberta Morise ha parlato della sua gravidanza nel corso del programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, La volta buona. Nel salotto, la soubrette ha fatto il gender reveal in diretta. Aveva dichiarato che avrebbe chiamato il nascituro, Gianmaria, nel caso si fosse rivelato maschio e così è stato; così sarà. Applausi e felicità nello studio per Roberta Morise, che aspetta Gianmaria dallo chef stellato Enrico Bartolini. La clip è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay.

Il gender reveal in diretta

Roberta Morise aveva rivelato i nomi: "Mimì se è femmina, Gianmaria se è maschio". Caterina Balivo aveva confidato di preferire che fosse femmina perché il nome Mimì le piaceva di più. Dopo un rullo di tamburi, gli sparacoriandoli hanno dato la ‘sentenza': è maschio e quindi si chiamerà Gianmaria. Grande affetto, applausi e abbracci sinceri per Roberta Morise che si è ritrovata così a festeggiare in diretta televisiva nel pomeriggio di Rai1. Un bel ricordo per il futuro.

Il Natale col pancione di Roberta Morise

Roberta Morise si appresa a vivere questo Natale col pancione. Il settimanale Diva e Donna è stato il primo a pubblicare le fotografie della mamma con il pancione per le strade di Milano in un negozio di Milano mentre sceglieva gli arredi della cameretta. La conduttrice e soubrette è al suo primo figlio, mentre il noto chef stellato Bartolini è già padre di due maschi e una femminuccia, nati dal precedente matrimonio. Roberta Morise è un habitué de La volta buona. Nell'ultima puntata alla quale aveva partecipato, precedente a questa, aveva rivelato del suo attuale compagno: "È bontà fatta persona, è l'uomo che ho sempre aspettato, giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione. È accogliente, è dolce, è premuroso. Avevo smesso di crederci, definitivamente, sono stata tantissimi mesi lontana da qualsiasi forma di felicità, mi ero spenta".