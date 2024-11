video suggerito

Ripescaggio a Ballando con le stelle: come Nina Zilli potrebbe tornare in gara con Pasquale La Rocca Nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 30 novembre 2024 Milly Carlucci permetterà alle coppie eliminate e o infortunate di rientrare in gara. Toccherà anche a Nina Zilli e Pasquale La Rocca: il ballerino nel 2022 rientrò in gioco con Luisella Costamagna e insieme vinsero l’edizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il ripescaggio a Ballando con le stelle permette alle coppie eliminate o a quelle infortunate, di tornare in gara dopo un periodo di stop. Si tratta di un vantaggio per i concorrenti del talent show di Milly Carlucci che potranno esibirsi nel tentativo di rientrare in gioco. Tra i partecipanti che sono stati costretti a lasciare la pista anche Nina Zilli e Pasquale La Rocca a causa dell'infortunio della cantante: anche loro proveranno a tornare in gara con il ripescaggio. Episodio analogo capitò nel 2022: vide Luisella Costamagna, anche lei in coppia con La Rocca, rientrare in gara dopo l'infortunio.

Come funziona il ripescaggio a Ballando con le stelle

Nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 30 novembre 2024, Milly Carlucci permetterà ai concorrenti eliminati o a coloro che hanno dovuto abbandonare il gioco a seguito di un infortunio, di rientrare in gara. Stando a quanto si legge sul regolamento, le modalità di votazione e lo svolgimento del ripescaggio saranno rese note dalla conduttrice in diretta. Come accaduto negli anni passati, tutte le coppie dovrebbero esibirsi e soltanto una riuscirà a conquistare il pass per il rientro in gara.

I casi passati: Luisella Costamagna in finale grazie al ripescaggio

Nel 2022 Luisella Costamagna riuscì a conquistare il ritorno in gara dopo l'esibizione con Pasquale La Rocca. Sia lei che il suo ballerino si infortunarono nel corso delle puntate e furono costretti a ritirarsi. Riuscirono a riaccedere alla competizione nella serata del ripescaggio e a vincere l'edizione del talent. La loro vittoria, però, generò qualche perplessità, e fu Selvaggia Lucarelli a sottolineare: "Il loro rientro in gioco, da superfavoriti peraltro, è stato descritto così dalla giurata Selvaggia Lucarelli: “Luisella ha ballato per quattro, cinque puntate da seduta, in sostanza ha ballicchiato. Poi ha riposato cinque puntate, rientra e viene ripescata e gioca la finale. È giusto tutto questo? Non è giusto per gli altri. Garko si è infortunato ballando, dopo 11 puntate. Lui esce e se ne va, lei ha avuto tempo di riprendersi e per me è tutto ingiusto nei confronti degli altri concorrenti".