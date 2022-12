La prima finale di Ballando con le stelle 2022: Luisella Costamagna è stata ripescata Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono state le coppie che si sono giocate alla fine il posto in palio per il ripescaggio.

La semifinale o prima finale di Ballando con le stelle 2022 del 17 dicembre condotta da Milly Carlucci e la partecipazione di Paolo Belli. In giuria: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Confermatissimi Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. A loro, la gestione del tesoretto. È la serata dei ripescaggi. Le coppie in gara: Rosanna Banfi e Simone Casula, Alessandro Egger e Tove Villfor, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko e Giada Lini, Iva Zanicchi e Samuel Peron. Poteva essere ripescata Paola Barale con Roly Maden, ma purtroppo non ha potuto ballare a causa di motivi di salute. Le coppie che hanno quindi giocato per il ripescaggio sono state: Marta Flavi e Simone Arena, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Dario Cassini e Lucrezia Lando, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono ripescati a Ballando con le stelle 2022

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono state le coppie che si sono giocate alla fine il posto in palio per il ripescaggio. Al ballottaggio se la sono giocata e la coppia composta da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca è passata con il 62% di preferenze. Per Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, solo il 38% di preferenze.

La classifica della prima finale di Ballando con le stelle 2022

Questa è la classifica della prima finale di Ballando con le Stelle 2022. Nella finalissima del prossimo 23 dicembre, si partirà con questa classifica.

1 Ema Stokholma e Angelo Madonia 30 punti

2 Alessandro Egger e Tove Villfor 25 punti

3 Alex Di Giorgio e Moreno Porcu 20 punti

4 Gabriel Garko e Giada Lini 15 punti

5 Iva Zanicchi e Samuel Peron 10 punti

6 Rosanna Banfi e Simone Casula 5 punti

7 Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca 0 punti