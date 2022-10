Quanto guadagna Wilma Goich al Grande Fratello Vip: svelato il compenso della concorrente Wilma Goich è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip finiti nella bufera per il caso di Marco Bellavia. Ma quanto guadagna la cantante? Dagospia ha svelato quale sarebbe il suo compenso nel reality.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Wilma Goich è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip che sono finiti nella bufera per il caso di Marco Bellavia. Anche la cantante, infatti, ha riservato parole prive di sensibilità al gieffino, nel momento di massima difficoltà. Ad esempio, ha detto a Marco: "Non pensi mai di essere tu la causa dei tuoi mali?" e ancora: "Tu non hai fatto vedere chi sei, hai solo fatto vedere che sei cretino. Non te lo chiederà mai nessuno chi sei, finché non sarai tu ad aprirti. Tu devi aiutare te stesso, non gli altri". Ma quanto guadagna Wilma Goich al Grande Fratello Vip? Il presunto compenso è stato svelato da Dagospia.

Wilma Goich guadagnerebbe 9mila euro a settimana

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

A rivelare il compenso di Wilma Goich è stato Dagospia. Secondo quanto riportato, la cifra percepita dalla concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini sarebbe considerevole e prossima al compenso percepito da Orietta Berti: "Oggi ci soffermiamo su una concorrente, stando alle nostre fonti per la sua permanenza nella casa, la cantante Wilma Goich ha ottenuto un compenso settimanale di 9 mila euro". Intanto, sono tanti gli spettatori che ritengono che anche la donna avrebbe dovuto essere oggetto di provvedimenti e inclusa, almeno, nel televoto flash. Ma è stata risparmiata.

Il compenso di Orietta Berti

Solo qualche settimana fa è stato svelato – sempre da Dagospia – il compenso che percepirebbe Orietta Berti: 10mila euro a puntata. La cantante, che aveva dichiarato al Messaggero di avere accettato di partecipare al Grande Fratello Vip, perché le sono stati offerti "tanti soldi", è poi corsa ai ripari precisando ad Alfonso Signorini: