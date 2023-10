Quando Heidi Baci parlava dei genitori al GF: “Mia madre non ha mai lavorato, si amano follemente”

Heidi Baci aveva parlato dei suoi genitori nella Casa del Grande Fratello, settimane prima di abbandonare il gioco per motivi non ancora chiariti. “Mio fratello e io siamo cresciuti in un ambiente sanissimo, ci hanno amati e si sono amati follemente”, aveva raccontato la ex concorrente.

La Casa del Grande Fratello è stata scossa dall’uscita improvvisa di Heidi Baci dal gioco. La concorrente ha incontrato il padre nel corso di una sorpresa e ha deciso di abbandonare il reality per motivi non ancora completamente chiariti. A pesare sulla sua decisione è stato certamente quanto detto dal padre durante il loro incontro. L’uomo si è espresso con durezza a proposito del legame con Massimiliano Varrese, chiedendo più volte alla figlia di abbandonare la Casa laddove non si fosse sentita a suo agio e rivelando alla giovane che la madre, provata dal fatto di vederla interagire con un uomo molto più grande di lei, aveva addirittura smesso di guardare la televisione. Parole forti che hanno convinto Heidi ad abbandonare il gioco.

Heidi aveva già dichiarato nel corso dell’ultima diretta del GF che avrebbe abbandonato il gioco. Preoccupata dalle condizioni di salute della madre, aveva fatto sapere di volere uscire per poter capire meglio quanto stesse accadendo all’esterno. Terminata la puntata, la giovane è entrata nel confessionale e da lì ha abbandonato la Casa, senza nemmeno salutare i suoi concorrenti. Poco prima, Massimiliano aveva avanzato l’ipotesi che Heidi fosse succube del volere del padre, una circostanza che la donna ha negato con forza.

Ma prima che tutto questo accadesse, Heidi aveva parlato affettuosamente dei suoi genitori. Confidandosi con le coinquiline nella Casa, si era confidata a proposito del profondo legame familiare creato dai due:

Mi hanno molto amata. Con i miei genitori siamo una famiglia incredibile. Nella vita, se diventassi la metà di quello che sono stati i miei genitori, sarei perfetta. Si amano moltissimo. C’è proprio aria di amore in casa. Sono stati fortissimi. Parliamo di persone che sono arrivate in Italia tra mille difficoltà. Non è stato semplice far crescere me e mio fratello in un ambiente sanissimo e non era così semplice. Hanno fatto mille sacrifici, per me e mio fratello danno tutto. Per questo dico che essere la metà do ciò che sono loro sarebbe tantissimo. Hanno fatto sacrifici allucinanti. Sono partiti da zero letteralmente. Mia madre non ha mai lavorato.