Quando esce L'Amica Geniale 4: le nuove puntate della quarta stagione della serie tv di Rai La quarta stagione de L'amica geniale, la serie tv di grande successo di Rai 1 tratta dai romanzi di Elena Ferrante, è finalmente pronta a essere messa in onda. Ecco la data d'uscita ufficiale.

L'attesa quarta stagione de L'amica geniale, la serie tv di grande successo di Rai 1 tratta dai romanzi di Elena Ferrante, è finalmente pronta a essere messa in onda. Questa nuova stagione promette di essere ricca di emozioni, continuando il racconto di una storia che ha appassionato non solo gli italiani, ma anche gli spettatori di tutto il mondo. La fine della terza stagione ci ha mostrato il volto della nuova Lenù, che sarà impersonata da Alba Rohrwwacher, mentre Lila sarà Irene Maiorino. A interpretare Nino Sarratore adulto, invece, sarà Fabrizio Gifuni. Per la prima volta non ci saranno né Margherita Mazzucco, né Gaia Girace che hanno interpretato Elena Greco e Lila Cerullo nell'adolescenza e nella giovinezza. La serie sarà tratta dall'ultimo libro della saga di Elena Ferrante, "Storia della bambina perduta".

L’amica geniale 4: la data della prima puntata su Rai 1

La data d'uscita della quarta stagione de L'amica geniale è prevista per il 25 novembre 2024, sebbene inizialmente si era parlato di un'uscita già per il 2023. Presto ci sarà quindi il ritorno di una delle serie più amate del panorama televisivo italiano. La data è stata anticipata da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, in un'intervista a Fq Magazine: "È una serie molto femminile, ha dato anche un segnale importante allora ci piacerebbe farla debuttare il 25 novembre, la giornata contro la violenza sulle donne”. La quarta stagione sarà composta da un totale di 8 episodi, che dovrebbero essere sempre suddivisi in 4 puntate settimanali.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

Secondo quanto anticipato da Maria Pia Ammirati, le puntate dovrebbero andare in onda in questa sequenza:

Prima puntata – Episodio 1 e 2 – lunedì 25 novembre 2024

Seconda puntata – Episodio 3 e 4 – lunedì 2 dicembre 2024

Terza puntata – Episodio 5 e 6 – lunedì 9 dicembre 2024

Quarta puntata – Episodio 7 e 8 – lunedì 16 dicembre 2024

Gli episodi de L'Amica Geniale 4 saranno visibili in diretta su Rai1 ma anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.