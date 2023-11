Pupo contro il GF, di cui fu opinionista: la reazione degli ex concorrenti Zorzi e Francesco Oppini Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, ex concorrenti del Grande Fratello Vip, hanno commentato le recenti parole di Pupo sul reality. L’ex opinionista ha sparato a zero sul programma: “Non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca*gare, c’era chi lo vedeva per me”.

A cura di Elisabetta Murina

Pupo ha sparato a zero sul Grande Fratello. In passato opinionista del programma, intervistato da Repubblica, ha rivelato: "Non ho mai visto un minuto del programma. C'era chi lo seguiva per me, un autore tv". Parole molto forti che non sono passate inosservate sui social, dove diversi ex concorrenti, proprio nell'edizione in cui l'artista era chiamato a dire la sua su quanto accadeva nella Casa, hanno commentato le sue dichiarazioni. Tra questi, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

La reazione degli ex gieffini Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno partecipato insieme al Grande Fratello Vip nell'edizione 2020-2021. Il primo ne è uscito vincitore, mentre il secondo ha lasciato la Casa circa tre mesi dopo. In studio, a commentare le dinamiche tra i concorrenti, c'erano Antonella Elia e Pupo. Quest'ultimo ha da poco ammesso di non aver mai visto nemmeno un minuto del programma "per quanto mi faceva cacare". Parole a cui i due ex gieffini hanno voluto rispondere sui social. L'influencer ed ex vincitore, sotto il post pubblicato dalla pagine Trash Italiano, ha commentato: "A me da concorrente aveva fatto ca*gare come opinionista", mentre il secondo ha detto: "Pupo per me è sempre stato un mito. Che peccato averlo conosciuto!". I commenti sotto il post sono ora nascosti e non più visibili al pubblico.

Le parole di Pupo sul Grande Fratello

In una recente intervista a Repubblica, firmata da Carlo Moretti, Pupo ha commentato le numerose esperienze in tv fatte negli ultimi anni. Si definisce un "discreto conduttore televisivo", anche se ammette di averlo fatto principalmente per i soldi. Poi, ha parlato nello specifico del Grande Fratello di Alfonso Signorini, al quale ha preso parte in qualità di opinionista e che non rifarebbe:

Non farei più un programma giornaliero, mi ha salvato economicamente ma ho già dato. Fare i giudici nei talent, poi, è assurdo, tutti protagonisti. Per due anni ho fatto l'opinionista del Grande Fratello, c'era la pandemia e avevo poco da fare: ma non ho mai visto un minuto del Grande Fratello in vita mia. C'era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva cacare.