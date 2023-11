Valerio Scanu smentisce Pupo su Sanremo: “La sua reazione la ricordo benissimo, non sapeva nulla” Valerio Scanu smentisce le dichiarazioni rilasciate da Pupo in un’intervista, in cui il cantante dichiara di aver concordato il secondo posto a Sanremo nel 2010, ma altrimenti avrebbe vinto lui al posto dell’ex allievo di Amici.

Ha fatto scalpore la dichiarazione di Pupo in un'intervista rilasciata a La Repubblica, in cui raccontando della sua partecipazione al Festival di Sanremo con Emanuele Filiberto di Savoia, ha rivelato che il loro secondo posto fu decretato da un accordo con il Quirinale, altrimenti avrebbero vinto la kermesse. Quell'edizione fu vinta, invece, da Valerio Scanu che, contattato da Biccy, ha invece smentito il cantante.

Le parole di Valerio Scanu

Il brano "Pe tutte le volte che" si aggiudicò la vittoria del Festival, una canzone che consacrava la bravura di Valerio Scanu dopo la sua esperienza ad Amici, dove era statp uno dei concorrenti più amati di sempre. Il cantante è stato contattato dalla testata Biccy, alla quale ha rivelato che quanto detto da Pupo non corrisponderebbe alla verità: "Ricordo benissimo quel giorno come se fosse successo oggi. Mi ricordo la sua reazione, ovvero quando venne da me e mi disse ‘Noi secondi e tu primo!‘ Non era affatto la reazione di uno che già sapeva!". Questo quanto detto da Scanu che, d'altra parte, si è visto sminuire la sua vittoria in pubblica piazza a distanza di ben 13 anni.

Valerio Scanu vince Sanremo 2010, accanto a lui Pupo al secondo posto

Le dichiarazioni di Pupo sulla mancata vittoria a Sanremo

Nell'intervista rilasciata al noto quotidiano, Pupo sosteneva che la mancata vittoria del brano Italia Amore Mio, cantato con Emanuele Filiberto, fu bloccata da Giorgio Napolitano in persona, allora presidente della Repubblica, attraverso una telefonata:

Prima della finale i vertici Rai avevano ricevuto una telefonata dalla presidenza della Repubblica , temevano lo scandalo di un rappresentante di casa Savoia al primo posto a Sanremo. Avevano capito che avremmo vinto osservando il picco di ascolti record della serata in cui avevamo ospitato Marcello Lippi. Quella sera si ruppe la chitarra, ci fu un attimo di impasse e allora Lippi fece un promo della canzone, cosa che non si poteva fare.

La questione, però, non si concluse così e infatti il cantante avrebbe stipulato un accordo con i vertici Rai: "Sabato mattina mi dissero che mi squalificavano e che avrei cantato solo come ospite; risposi che, pur avendo partecipato sei volte, non avevo mai vinto Sanremo. “Mi toglierete la vittoria lunedì mattina, ma io stasera vinco il festival e poi ci vediamo in tribunale”. Pensarono a un accordo, mi proposero secondo, dissi: “Secondo va bene".