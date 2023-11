Morgan fuori da X Factor, la reazione divertita di Bugo (insieme al quale fu squalificato a Sanremo) Dopo il comunicato con il quale la produzione di X Factor ha annunciato l’interruzione della collaborazione con Morgan, Bugo reagisce con una sonora risata. Dopo la squalifica a Sanremo, i due musicisti non hanno mai recuperato il loro rapporto.

A cura di Stefania Rocco

La produzione di X Factor ha annunciato con un comunicato stampa l’interruzione della collaborazione con Morgan. Dopo la scorsa puntata, durante la quale Marco Castoldi aveva attaccato la conduttrice Francesca Michielin e i colleghi giudici Ambra Angiolini e Fedez – quest’ultimo in maniera particolarmente indelicata – la trasmissione targata Sky ha deciso di interrompere il rapporto professionale. A partire dalla prossima puntata, Morgan non siederà dietro il bancone dei giudici. A reagire con una sonora risata alla notizia è stato Bugo, intervenuto tra i commenti pubblicati sotto l’annuncio postato da X Factor su Twitter.

I trascorsi tra Morgan e Bugo

L’ultimo contatto tra Morgan e Bugo avvenuto in pubblico risale a Sanremo 2020 quando, dopo essersi visto modificare in diretta il testo della canzone “Sincero” – che i due avevano portato in gara in coppia – il musicista decise di abbandonare in diretta il palco dell’Ariston in segno di protesta nei confronti dell’atteggiamento tenuto dal collega. Seguì a quell’episodio una lunga polemica e la squalifica del duo da Sanremo.

La conferenza stampa di Morgan (su Whatsapp) dopo l’esclusione da X Factor

Poche ore fa, Sky Italia e Fremantle Italia hanno annunciato con un comunicato l’interruzione del rapporto di collaborazione con Morgan: “Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma”. Dopo il commento rilasciato a Fanpage.it (“Una volta c'era l'editto bulgaro: il mio è l'editto satellitare”, è stata la dichiarazione del cantautore), Morgan ha annunciato una conferenza stampa su Whatsapp oggi 21 novembre alle ore 18.