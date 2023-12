Pupazzo di Babbo Natale molesto interrompe la diretta di Domenica In, Mara Venier: “Ti blocco” Mara Venier si è vista costretta a interrompere l’intervista a Renato Zero per via di un pupazzo di Babbo Natale un po’ molesto.

A cura di Daniela Seclì

A Domenica In, esilarante episodio nella puntata in onda il 10 dicembre. Mara Venier aveva da poco accolto in studio Renato Zero per un'intensa intervista. Tuttavia, la conduttrice si è vista costretta a interrompere la chiacchierata con l'artista per un bizzarro imprevisto. Il pupazzo di Babbo Natale ha iniziato a cantare.

Mara Venier e il Babbo Natale molesto

Lo studio di Domenica In era allestito a festa. Mara Venier aveva appena iniziato a intervistare Renato Zero, quando è apparsa perplessa. La conduttrice ha esclamato: "C'è un carillon". L'artista ha continuato a parlare fino a quando Mara Venier lo ha interrotto: "Scusa, c'è Babbo Natale che sta…si è svegliato Babbo Natale. Renato hai fatto risvegliare pure Babbo Natale". Così, si è alzata dalla sua sedia al centro dello studio e si è avvicinata ai decori natalizi. Ha iniziato a premere il pupazzo di Babbo Natale, nel vano tentativo di fermarlo: "Blocchiamolo, come si blocca. Ha cominciato a cantare pure Babbo Natale".

La barzelletta di Renato Zero su Babbo Natale

A rendere tutto più surreale, Renato Zero che ha pensato bene di allietare Mara Venier raccontandole una barzelletta a tema natalizio:

Io ieri l'ho sentito Babbo Natale. Mi ha detto che si erano rigirate le renne e la slitta, ha chiamato un veterinario. È venuto il veterinario e ha dato una cosa a ciascuna renna e poi le renne si sono girate con la slitta. E Babbo Natale ha detto al veterinario: "Ma come ha fatto?". E lui: "Gli ho dato il voltaren".

Poi, guardando serafico Babbo Natale che si muoveva: "Guardalo, si anima". Meno paziente la conduttrice: "Aò bono però, come si blocca Babbo Natale". Rassegnata, ha posizionato il pupazzo sulla sedia accanto alla sua: "Ci fa compagnia". Lapidario Zero: "Ormai lo stiamo perdendo". Poi, l'intervista è proseguita.