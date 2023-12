Programmi e film stasera in tv, la guida di oggi 15 dicembre 2023: su Canale 5 Ciao Darwin, su Rai 1 The Voice Kids La programmazione di stasera in TV, 15 dicembre 2023: i programmi, le serie e i film in prima serata. La guida completa di tutti i canali Rai, Mediaset e non solo.

A cura di Redazione Spettacolo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I programmi tv e i film di oggi: ecco cosa offre la programmazione televisiva stasera, venerdì 15 dicembre 2023. La scelta è ampia, dai programmi di intrattenimento, come Ciao Darwin su Canale 5 e The voice Kids su Rai 1, alla serie tv di Rai 2 The Rookie. Non mancano i programmi di attualità e di informazione come Quarto grado su Rete 4. Ecco la guida completa della prima serata di oggi:

Rai1 – The Voice Kids (Programmi tv), ore 21.30

The Voice Kids è la versione del famoso format dedicata ai bambini. I quattro coach sono Gigi D'Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè: il loro compito è quello di formare una squadra di giovani talenti.

Rai 2 – The Rookie (Miniserie), ore 21.20

Genny si è trasferita a Los Angeles e con l'aiuto di Nolan sta per finire di mettere a posto la casa, quando si accorge che le manca un braccialetto e dà la colpa ai traslocatori.

Rai 3 – Il bambino nascosto (Film), ore 21.20

Gabriele Santoro vive in un quartiere popolare di Napoli ed è insegnante di piano. Una mattina, mentre si sta facendo la barba, un fattorino suona il campanello e un bambino di dieci anni si intrufola nel suo appartamento e si nasconde.

Rete 4 – Quarto grado (Programmi tv), ore 21.20

Programma di informazione condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: in ogni puntata si discute dei casi di cronaca che interessano il nostro paese.

Canale 5 – Ciao Darwin (Programmi tv), ore 21.20

Programma d'intrattenimento condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti: in ogni puntata due squadre avversarie si sfidano accumulando punti fino alla famosa prova dei cilindroni.

Italia 1 – Scontro tra titani (Film), ore 21.20

Storia mitologica che vede Perseo, figlio di Zeus, combattere contro lo zio Ade e i suoi perfidi piani per dominare la terra. Perseo e un gruppo di prodi darà battaglia a creature sovrannaturali in luoghi dove l'uomo non era mai stato prima.

La7 – Propaganda Live (Programmi tv), ore 21.15

Programma di approfondimento di Diego Bianchi in arte Zoro: i temi trattati variano dall'attualità alla politica.

Alessandro Borghese 4 ristoranti (TV8) ore 21.30

I migliori Fratelli di Crozza (NOVE) ore 21.15

Bake Off Italia (Real Time ) ore 21.30

ore 21.30 Vendetta – Una storia d'amore (Canale 20) ore 21.04

ore 21.04 Quelli che mi vogliono morto (Rai 4) ore 21.20

ore 21.20 Woman in Gold (Iris) ore 21.00

ore 21.00 Filarmonica della Scala Carlo Maria Giulini (Rai5) ore 21.14

ore 21.14 Judy (Rai Movie) ore 21.10

ore 21.10 Atelier Fontana – Le sorelle della moda (Rai Premium) ore 21.20

ore 21.20 Il sesso degli angeli (Cielo) ore 21.20

ore 21.20 Rocketman (Twenty Seven) ore 21.10

ore 21.10 Tornando a casa per Natale 2013 (La5) ore 21.10

ore 21.10 Letto a tre piazze (Cine34) ore 21.01

ore 21.01 Succession (Warner TV) ore 21.30