Programmi e film stasera in tv, la guida di oggi 8 dicembre 2023: su Canale 5 Ciao Darwin, su Rai 1 The Voice Kids

I programmi tv e i film di oggi: ecco cosa offre la programmazione televisiva stasera, venerdì 8 dicembre 2023. La scelta è ampia e variegata, dai programmi di intrattenimento per tutta la famiglia, come Ciao Darwin su Canale 5, alla serie tv di Rai 2 The Rookie 5. Non manca l'attualità e la politica con i programmi di informazione con Quarto Grado su Rete4 e I migliori Fratelli di Crozza su NOVE. Ecco la guida completa della prima serata di oggi:

Rai1 – The voice Kids, ore 21.30

The Voice Kids è la versione del famoso format dedicata ai bambini. I quattro coach sono Gigi D'Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè: il loro compito è quello di formare una squadra di giovani talenti.

Rai 2 – The Rookie 5, ore 21.20

Aaron e Tim conoscono Althea: la donna ha paura che il figlio segua le orme della sorella Vina e prenda una brutta strada.

Rai 3 – Il materiale emotivo, ore 21.20

Vincenzo vive a Parigi dove ha la sua libreria, la sua vita trascorre serenamente tra il lavoro e la figlia Albertine costretta a casa in seguito a un incidente avvenuto qualche anno prima. Ma la sua tranquillità sta per essere interrotta.

Rete 4 – Quarto grado, ore 21.20

Programma di informazione condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: in ogni puntata si discute dei casi di cronaca che interessano il nostro paese.

Canale 5 – Ciao Darwin 9, ore 21.20

Programma d'intrattenimento condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti: in ogni puntata due squadre avversarie si sfidano accumulando punti fino alla famosa prova dei cilindroni.

Italia 1 – Independence Day – Rigenerazione, ore 21.20

L'umanità è sopravvissuta all'attacco alieno del 1996 ma sa che non è finita. Per far fronte a futuri attacchi gli uomini hanno realizzato un programma di protezione globale ma solo l'aiuto geniale di un ristretto gruppo di persone potrà aiutarli ad affrontare nuovamente gli alieni.

La7 – Propaganda Live, ore 21.15

Programma di approfondimento di Diego Bianchi in arte Zoro: i temi trattati variano dall'attualità alla politica.

TV8 – Alessandro Borghese 4 ristoranti, ore 21.30

Il cooking show di Alessandro Borghese che mette a confronto quattro ristoranti situati nella stessa città. Uno solo di loro sarà il vincitore che si aggiudica il premio in denaro da investire nella propria attività.

NOVE – I migliori Fratelli di Crozza, ore 21.15

Il meglio della satira, i personaggi più discussi, le canzoni più famose e i monologhi più graffianti: tutto raccontato durante lo spettacolo dei Fratelli di Crozza.

Real Time – Bake Off Italia, ore 21.30

Il talent Show all'interno del quale pasticceri amatoriali si sfidano a colpi di frusta. Il format è condotto da Benedetta Parodi affiancata dai tre giudici: Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Hard kill (Canale 20) ore 21.04

ore 21.04 Kingsman: Il cerchio d'oro (Rai 4) ore 21.20

ore 21.20 The Terminal (Iris) ore 21.00

ore 21.00 La Corsaire (Rai5) ore 21.14

ore 21.14 Closer (Rai Movie) ore 21.10

ore 21.10 Lea Un nuovo giorno (Rai Premium) ore 21.20

ore 21.20 Grosse bugie (Cielo) ore 21.20

ore 21.20 St Vincent (Twenty Seven) ore 21.10

ore 21.10 Jack Frost 1998 (La5) ore 21.10

ore 21.10 Bianco rosso e Verdone (Cine34) ore 21.01

ore 21.01 Supernatural (Warner TV) ore 21.30