Potrebbe essere finita l’era di Armando Incarnato a Uomini e Donne: le anticipazioni Dopo la lite con Maria De Filippi, Armando Incarnato è stato assente alle registrazioni del 6 gennaio: le anticipazioni di Uomini e Donne e tutto quello che sta succedendo.

Armando Incarnato è a Uomini e Donne dal 2018, anno in cui si è separato dalla donna che ha dato alla luce la sua unica figlia, la piccola Michelle. Da quel momento, il corteggiatore napoletano è diventato uno dei punti di riferimento del programma e su di lui sono ruotate tantissime dinamiche all'interno del Trono Over. Tutto questo, però, potrebbe essere giunto al termine. Armando Incarnato, stando alle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, avrebbe lasciato il programma nel corso della registrazione del 6 gennaio. Infatti, Armando Incarnato non era presente in studio.

Armando Incarnato aveva avuto una lite con Maria De Filippi

La scorsa settimana, Armando Incarnato aveva avuto una lite molto accesa con Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni, però, non sarebbe questo il motivo che avrebbe spinto l'indossatore napoletano ad andare via dal programma. La fonte è Lorenzo Pugnaloni di Uominiedonneclassicoeover. Le anticipazioni della puntata precedente parlavano di Maria De Filippi molto arrabbiata con Armando Incarnato e proprio nella giornata di ieri non si è presentato nel programma. La sua dipartita seguirebbe quella di Pinuccia Della Giovanna, anche lei fuori. Eppure, il ruolo del corteggiatore napoletano sembra indispensabile alle dinamiche di Uomini e Donne. La sua assenza potrebbe essere stata temporanea.

La storia di Armando Incarnato

Armando Incarnato è nato Napoli il 6 febbraio del 1977. Ha 46 anni. È un imprenditore: gestisce diversi saloni per parrucchieri. Ha partecipato anche alle riprese di "Gomorra – La serie", ha avuto un piccolo ruolo nella quarta stagione della serie tratta dal saggio di Roberto Saviano. La vita privata di Armando Incarnato: ha avuto una storia con Daniela, durata diciassette anni, dalla quale è nata Michelle. Con sua figlia, Armando Incarnato si racconta spesso sulla sua pagina instagram @armando_incarnato_.