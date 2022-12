“Pinuccia potrebbe non tornare più a Uomini e Donne, Maria De Filippi ha perso la pazienza” Stando alle anticipazioni della registrazione di venerdì 9 dicembre, Pinuccia Della Giovanna avrebbe fatto arrabbiare Maria De Filippi per la sua insistenza con Alessandro Rausa. “In teoria non tornerà più, Maria si è arrabbiata con lei perché non lascia in pace Alessandro”.

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne rivelano un destino amaro per la controversa dama di Vigevano Pinuccia Della Giovanna. Stando a quanto raccontano le “talpe”, nella registrazione di venerdì 9 dicembre del dating show, Maria De Filippi avrebbe perso definitivamente la pazienza con Pinuccia.

Potrebbe essere l'ultima volta in studio per Pinuccia Della Giovanna

“In teoria non tornerà più, Maria si è arrabbiata con lei in una delle puntate precedenti che a breve vedremo, perché lei non lascia in pace Alessandro”, raccontano le anticipazioni di Uominiedonneclassicoeover. Al centro del dibattito ci sarebbe l’ennesima lite scoppiata tra Pinuccia e Tina Cipollari. Ad innervosire la conduttrice però, sarebbe stata l’insistenza della dama nei confronti di Alessandro Rausa nel cercare le sue attenzioni, nonostante l’uomo abbia messo in chiaro ormai in tutte le salse di volere da Pinuccia nient’altro che un’amicizia.

Perché Maria De Filippi si ostina con Pinuccia nonostante tutto

I malcontenti di Pinuccia sono ormai una certezza per il programma. La dama di Vigevano è molto spesso criticata dal pubblico che non apprezza le sue prese di posizione, ma al tempo stesso Pinuccia tiene banco ad aspre liti con Tina Cipollari che creano continue ed infinite dinamiche nel parterre. Durante una delle puntate recenti, la dama avrebbe persino finto lo svenimento al centro dello studio facendo preoccupare Maria De Filippi, anche lei ormai satura della sua esuberanza. Secondo alcuni, la conduttrice inizialmente avrebbe fatto di tutto per avere la dama nel suo programma proprio per il suo carattere deciso, a volte brusco, che le ricorderebbe l’amata mamma scomparsa nel 2016.