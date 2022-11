“Pinuccia sviene in studio a Uomini e Donne, Maria De Filippi costretta ad intervenire” Stando alle anticipazioni, una delle ultime puntate di Uomini e Donne sarebbe stata scoppiettante. “Tina Cipollari ha nuovamente litigato con Pinuccia che, per risponderle, ha addirittura finto di svenire, rendendo necessario l’intervento della conduttrice”.

A cura di Giulia Turco

Momenti di caos in studio a Uomini e Donne. Durante le registrazioni di una delle ultime puntate, la dama di Vigevano Pinuccia Della Giovanna sarebbe svenuta. Il presunto malore per la donna di 80 anni sarebbe arrivato in seguito ad un’accesa lite, l’ennesima, con Tina Cipollari.

Pinuccia avrebbe finto uno svenimento in studio

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne Classico e Over, una delle ultime registrazioni sarebbe stata piuttosto scoppiettante. Il clima si sarebbe scaldato parecchio già prima dell’intervento della dama di Vigevano che avrebbe preso la scena dando vita ad un’accesa discussione con l’opinionista nonché acerrima nemica Tina Cipollari. “Pinuccia ad un certo punto si è messa a terra. Sembrava (l’ha fatto apposta) fosse svenuta. È dovuta intervenire Maria De Filippi”, si legge sul sito. Pare dunque che quella di Pinuccia non fosse altro che una messa in scena, che tuttavia avrebbe fatto realmente allarmare la conduttrice. “Tina Cipollari ha nuovamente litigato con Pinuccia che, per risponderle, ha addirittura finto di svenire”, riprende anche TvBlog, “rendendo necessario l’intervento della conduttrice”.

Pinuccia Della Giovanna pronta a denunciare Tina Cipollari

Da quando Pinuccia è un volto fisso nel parterre di Uomini e Donne, non c'è pace tra lei e Tina Cipollari. L'opinionista com'è noto non gode di particolare simpatia nei suoi confronti e non perde l'occasione per attaccarla. Nonostante le apparenze, Pinuccia ha rivelato una personalità sensibile alle critiche e spesso si è lasciato scappare qualche lacrima. Poco tempo prima, vedendo la dama particolarmente provata, Maria De Filippi le ha domandato se avesse intenzione di denunciare Tina Cipollari. “Se continua così sì”, ha replicato lei. “All’età che ha dovrebbe avere un po’ di educazione”. Per calmarla, Maria ha richiesto l'intervento di Gemma Galgani, altro bersaglio fisso dell'opinionista.