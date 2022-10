Uomini e Donne, Pinuccia pronta a denunciare Tina Cipollari dopo una lite violenta in studio Nella puntata di martedì 18 ottobre, Tina Cipollari perde il controllo e oltrepassa il limite con Pinuccia. La dama di Vigevano lascia lo studio in lacrime. Interviene Gemma Galgani per consolarla.

A cura di Giulia Turco

A Uomini e Donne è andata in scena l’ennesima lite furiosa tra Tina Cipollari e Pinuccia Della Giovanna. Nuova edizione, stesse regole. L’opinionista, com’è noto, non tollera la dama di Vigevano e ad ogni minima occasione non risparmia critiche e attacchi. Questa volta Pinuccia lascia lo studio in lacrime, con Maria De Filippi che prende le sue parti chiedendo a Tina di moderare le sue prese di posizione.

Pinuccia esce dallo studio in lacrime dopo lo scontro con Tina Cipollari

Ad aizzare l’opinionista è la conoscenza di Pinuccia con un nuovo cavaliere di nome Piero. L’incontro non va a buon fine, perché lui la accusa di non essere sincera. Come se non bastasse, Tina ne approfitta per infierire sulla donna di Vigevano: "Sei falsa! Vai a prendere il treno per Vigevano!". I toni sono come sempre molto forti. “Tina ma perché fai questo macello?”, la rimprovera Maria De Filippi quando capisce che l’opinionista sta oltrepassando il limite. Pinuccia è infatti uscita dallo studio in lacrime, non riuscendo a controbattere alle accuse. “Falsa, ipocrita!”, grida Tina contro Pinuccia. "Ha la cattiveria nell'anima".

Interviene Gemma Galgani a consolare Pinuccia

Vedendo la dama di Vigevano particolarmente provata, la conduttrice chiede persino a Pinuccia se abbia intenzione di denunciare Tina Cipollari. “Se continua così sì”, spiega lei. “All’età che ha dovrebbe avere un po’ di educazione”. Non riuscendo a calmarla, Maria chiede aiuto a Gemma Galgani e alla sua sensibilità. “Pinuccia ascolta, fattele scivolare queste cose. Devi riuscire a superare questi momenti”, la rincuora Gemma, che è ben abituata a subire gli attacchi di Tina. “Io continuo a stare qui a testa alta, perché quello che mi dice non mi tocca. Lascia correre e non andare a piangere fuori per lei”, le consiglia. “Appena c’è un’occasione buona lei tanto ti offende”.