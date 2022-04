Perché Maria De Filippi difende Pinuccia di Uomini e Donne, c’entrerebbe la mamma della conduttrice Stando a quanto rivela Nuovo Tv, il motivo per il quale la conduttrice di Uomini e Donne non avrebbe alcuna intenzione di mandare a casa Pinuccia nonostante non abbia trovato l’amore è che le ricorderebbe la mamma Pina, scomparsa nel 2016.

A cura di Giulia Turco

Pinuccia è la dama di Vigevano che a Uomini e Donne da diverso tempo cerca l'amore, pur non avendo ancora raggiunto l'obiettivo. Donna forte, dal temperamento talvolta scostante, fatica a trovare un compagno con il quale trascorrere il resto della sua vita. Nonostante diversi tentativi di conoscenza falliti e non pochi scontri in studio, Maria De Filippi continua a difendere Pinuccia in ogni circostanza e non sembra intenzionata a rimandarla a casa.

Pinuccia ricorda a Maria De Filippi la madre scomparsa

Secondo quanto rivela il settimanale Nuovo Tv tramite una fonte vicina al programma, il motivo per il quale Pinuccia sta tanto a cuore a Maria De Filippi è che la 79enne di Vigevano le ricorderebbe tanto la mamma che ha perso nel 2016 e alla quale la conduttrice era molto legata. "Spinta dal suo ricordo, appare sempre ben disposta verso di lei, anche se a volte la signora di Vigevano non è facile da sopportare", scrive la rivista. La madre di Maria De Filippi non a caso si chiamava Giuseppina Bottoni, per tutti Pina, e ha vissuto parte della sua vita a Pavia, vicino Vigevano. Pinuccia di Uomini e Donne le ricorderebbe la mamma non solo per il suo aspetto fisico, ma anche per il temperamento piuttosto freddo e difficile soprattutto nei rapporti affettivi.

(Maria De Filippi e la mamma Giuseppina Bottoni, foto Diva e Donna, 2015).

Chi è Pinuccia Della Giovanna di Uomini e Donne

Pinuccia è ormai una delle dame che fanno presenza fissa nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Ex infermiera di 79 anni, è originaria di Vigevano, cittadina lombarda spesso al centro dei suoi discorsi. Pinuccia ha raccontato di un’infanzia piuttosto traumatica seguita alla perdita della mamma quando aveva solo 4 anni. In seguito ha trascorso un periodo in orfanotrofio e in età adulta ha plasmato un carattere forte, poco incline alle dimostrazioni d’affetto. Oggi Pinuccia è vedova, ha perso il marito che è morto dopo 53 anni di matrimonio e una lunga malattia. Insieme hanno avuto due figli, uno dei quali le ha regalato un nipotino di nome Ryan che oggi ha 2 anni.