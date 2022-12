Anticipazioni Uomini e Donne: “Federico Dainese ha abbandonato il trono” Nello studio di Uomini e Donne oggi è stata registrata una nuova puntata che andrà in onda dopo le vacanze natalizie, a gennaio 2023. Stando alle anticipazioni diffuse dalla pagina “Uominiedonneclassicoeover”, Federico Dainese avrebbe abbandonato il trono.

A cura di Gaia Martino

In questo pomeriggio di mercoledì 21 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda a gennaio 2023, dopo le vacanze natalizie. Stando alle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, nessun tronista avrebbe fatto la sua scelta. Uno di loro avrebbe deciso di abbandonare il programma, si tratterebbe di Federico Dainese.

Le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne

La pagina Instagram dedicata al mondo di Uomini e Donne gestita da Lorenzo Pugnaloni fa sapere che Federico Dainese nella puntata in studio registrata oggi, che andrà in onda a gennaio 2023 dopo le vacanze di Natale e Capodanno, avrebbe deciso di abbandonare il trono. Il pallanuotista, ex corteggiatore di Veronica Rimondi, stava conoscendo Vincenza Botti e Elena Croce: nessuna delle due, si presume stando alle anticipazioni, avrebbe conquistato il suo cuore al punto da far proseguire il percorso nel dating show. Il tronista avrebbe così deciso di salutarle e dire addio allo studio di Maria de Filippi.

Per Federico Nicotera proseguirebbe invece la conoscenza con Carola e Alice, tra alti e bassi. Con la prima citata avrebbe avuto diverse discussioni ma grazie all'aiuto di Maria de Filippi la corteggiatrice sarebbe rientrata in studio per un nuovo confronto con il tronista. Lavinia Mauro, stando alle anticipazioni, avrebbe fatto esterne romantiche con entrambi i suoi corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli.

Cosa è successo nel Trono Over

Stando alle anticipazioni, Gemma nella puntata registrata oggi avrebbe deciso di interrompere la conoscenza con Agostino dopo essere uscita con Alessandro. La conoscenza con quest'ultimo ha scatenato l'ira di altre Dame, Silvia, Pamela e Paola. Riccardo Guarnieri avrebbe poi interrotto definitivamente la frequentazione con Gloria che, in studio oggi, avrebbe conosciuto un nuovo Cavaliere di nome Umberto.