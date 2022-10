“È vero che ti facevi le amiche?”: la risposta di Andrea Damante alla provocazione su Giulia De Lellis Pio e Amedeo prendono in giro Andrea Damante sulla storia che Giulia De Lellis ha avuto con Andrea Iannone, ma ancor prima sul tradimento del deejay. Il tronista, però, l’ha presa bene e se la ride.

Pio e Amedeo sono ormai i protagonisti della prima serata di Canale 5 con il loro show "Emigratis", durante il quale non mancano le incursioni di personaggi noti nel mondo dello spettacolo e non solo. Nella loro passeggiata a Miami, hanno voluto incontrare Andrea Damante, con il quale hanno speso il loro tempo passeggiando per le vie dello shopping, ma ovviamente non potevano mancare battute sarcastiche da parte dei due che, infatti, hanno preso in giro il deejay su Giulia De Lellis, parlando della storia di lei con Andrea Iannone, ma prima ancora del tradimento che ha poi sfasciato (per la prima volta) la loro love story.

La battuta di Pio e Amedeo

L'incontro con l'ex tronista veronese, a bordo di una McLaren, inizia nel migliore dei modi, con una carrellata di domande inopportune anche ai passanti chiedendo loro se conoscessero il "famoso deejay italiano". Sebbene la musica sia il mondo di Damante, non poteva mancare una menzione al suo passato televisivo, visto che lui è stato un grande protagonista di Uomini e Donne: "Là ti sei fidanzato con Giulia De Lellis?" chiedono i due comici, che continuano: "È vero che ti facevi le amiche?" alludendo così alla storia del tradimento. La risposta del deejay non tarda ad arrivare: "No, le amiche no. Ho lasciato il whatsapp attaccato al computer. Ad un certo punto mi ha spaccato tutta la casa, è successo un bordello". La coppia di "emigratis", quindi, menziona il famoso libro dell'influencer, appurando che fosse stato scritto dopo aver scoperto il tradimento e poi parte la stoccata: "Lei si è messa con Andrea Iannone dopo che con te?". Imbarazzato, ma divertito, Damante risponde: "Non lo so, non mi ricordo, perché poi ci sono stati una serie di passaggi".

Le storie d'amore di Giulia De Lellis e Andrea Damante dopo la rottura

E, in effetti, come riassumono anche Pio e Amedeo, il motociclista è stato il fidanzato di Belén Rodriguez, sorella di Cecilia, a sua volta fidanzata con Ignazio Moser grande amico di Damante. Insomma, un circolo vizioso, se poi si pensa che dopo Iannone, Giulia De Lellis sia tornata al suo amore originario, ovvero proprio il suo Andrea, gli intrecci sono ancora più intricati. Quello che è avvenuto dopo, poi, gli appassionati dei Damellis lo ricorderanno. L'influencer si è innamorata di Carlo Gussalli Beretta, suo attuale fidanzato, nonché amico di Damante, lui nel frattempo, dopo la rottura, ha trovato l'amore con Elisa Visari, con cui è fidanzato da due anni.