Emigratis, Pio e Amedeo scroccano 3000 euro a Gigio Donnarumma e una cena stellata

A cura di Elisabetta Murina

Pio e Amedeo volano a Parigi da Gigio Donnarumma nella seconda puntata di Emigratis, andata in onda mercoledì 5 ottobre su Canale 5. Nei panni dei personaggi di "Bufalone" e "Messicano", il duo comico è riuscito a farsi offrire dal portiere del Paris Saint Germain una cena stellata e un soggiorno in uno dei più prestigiosi hotel della capitale francese.

Pio e Amedeo scroccano una cena a Donnarumma

Con il loro inconfondibile stile, sfrecciando a bordo di un apecar per le strade di Parigi, Pio e Amedeo arrivano in uno degli hotel più lussuosi della capitale francese. Appena entrati incontrano Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan e ora al Paris Saint Germain, e si siedono al tavolo con lui per una cena. Il "Messicano" e il "Bufalone" ordinano i piatti più costosi del menu e i vini e condividono sui social con i loro amici italiani i momenti della serata. Finita la cena è il tempo del karaoke: i due protagonisti di Emigratis cantano con il megafono in mano, sollevando la bandiera italiana e abbracciando il portiere, un pò imbarazzato per la situazione.

Pio e Amedeo si fanno offrire il soggiorno nell'hotel

Dopo la cena e il karaoke, Pio e Amedeo tentano di farsi offrire da Donnarumma una suite nel prestigioso hotel: "Siccome non vogliamo essere invadenti, non vogliamo venire a dormire a casa tua, pagaci l'albergo qui e stiamo tranquilli". La receptionist è visibilmente imbarazzata e i due se ne vanno solo con la promessa che presto avranno una stanza. Lasciano l'hotel e improvvisano qualche tiro di calcio fuori dall'hotel, facendo poi letteralmente i conti in tasca al portiere. Si avvicinano al suo portafoglio e scroccano una grande somma di denaro: tremila euro in contanti. Felice e soddisfatto, il duo comico prende sotto braccio il portiere e inizia a girare per le strade di Parigi, intonando cori sopra l'apecar.