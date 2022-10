I veri Pio e Amedeo sono quelli di Emigratis

A cura di Andrea Parrella

Si è chiusa senza la quarta edizione di Emigratis. Il programma è stato proposto da Canale 5 nella nuova collocazione della prima serata, scelta di programmazione discutibile, che ha probabilmente depotenziato l'impatto del programma, in effetti accolto senza fuochi d'artificio. È stato però il ritorno di Pio e Amedeo nella loro collocazione originale, lì dove sono nati e si sono imposti sul panorama nazionale, proponendo un modello di volgarità esplicita, allo stesso tempo autocritica sia nel servirsi della voce fuori campo di Francesco Pannofino, occhio critico e spietato, ma anche per quella ostentazione iperbolica della truzzaggine che Pio e Amedeo rivendicano e che provano a disinnescare nell'atto di mostrarla.

Il successo di Emigratis ha reso Pio e Amedeo espressione di un fenomeno, qualcosa di più di un semplice programma televisivo. Sono diventati status symbol, riferimenti culturali, hanno compiuto un salto che li ha portati ben oltre la loro dimensione. La svolta "ideologica" dello scorso anno, con lo show in prima serata Felicissima Sera, aveva alimentato enormi polemiche, come molti ricorderanno. Intrattenimento mescolato con lezioni di linguaggio e comportamento, monologhi pretenziosie discutibili (certamente discussi) che corteggiavano l'eterno ritornello del politicamente corretto per colpa del quale "non si può dire più niente". Un'operazione, quella di Felicissima Sera, indiscutibilmente riuscita se si considerano gli ascolti e il dibattito sollevato. Ma quelli non sono Pio e Amedeo, che infattisi sono percepiti come strumentalizzati dal caos generato.

Pio e Amedeo a Felicissima sera

I veri Pio e Amedeo sono, appunto, quelli di Emigratis, quelli che non si prendono sul serio, che fanno leva sull'ossessione per il danaro, la ricchezza, lo sfarzo fine a se stesso, con il fine più o meno volontario di impoverire il valore stesso di quello sfarzo, restituircene l'inconsistenza. La versione autentica di Pio e Amedeo dice agli altri quello che vorremmo dir loro noi, ma forse non troviamo il coraggio di dire. Lo fanno nel modo più truce e sgrammaticato, in barba al vero politicamente corretto che è la riverenza. Emigratis è il vero palco dei due comici pugliesi, quello da cui ci dicono chi sono senza avere la pretesa di spiegarci come dovremmo essere.