Emigratis, Elisabetta Franchi: “Vendevo al mercato, quando ho conosciuto Alan Scarpellini ero povera” Nella prima puntata di Emigratis, Elisabetta Franchi si è raccontata a Pio e Amedeo. Ha spiegato che ha iniziato vendendo merce al mercato. Quando ha conosciuto il suo attuale compagno Alan Scarpellini, quello ricco era lui.

A cura di Daniela Seclì

La prima puntata di Emigratis – La resa dei conti ha visto tra gli ospiti anche Elisabetta Franchi. L'imprenditrice nei mesi scorsi è stata investita dalle polemiche per alcune dichiarazioni (a quanto pare fraintese) sulle donne e il lavoro. Franchi ha accolto Pio e Amedeo in casa sua. I due comici si sono ambientati benissimo.

Elisabetta Franchi e la relazione con Alan Scarpellini

Alan Scarpellini, il compagno di Elisabetta Franchi

Pio e Amedeo, imbattendosi in Alan, compagno di Elisabetta Franchi hanno commentato: "Tu hai capito come si fa, le donne a lavorare e gli uomini a non fare un ca**o. Sei il numero uno. Gli zingari mandano le donne ai semafori e loro stanno a giocare a carte tutto il giorno". Dopo aver tormentato ancora un po' Alan, che ha pensato bene di tornare a letto nonostante fosse mezzogiorno, Pio e Amedeo sono tornati a concentrarsi sull'imprenditrice. Elisabetta Franchi ha mostrato loro la sua cabina armadio e tra le altre cose gli ha indicato una borsa: "È una Hermès. Quanto costa? Quella 8 mila. Se la prendi in coccodrillo, tipo Wanda Nara, anche 40, 50 mila". Poi, si è raccontata:

Come ho cominciato? Ho lavorato ai mercati. Non avevo neanche una bancarella mia, lavoravo per uno che l'aveva. Lì ho imparato il fiuto commerciale. Quindi sono andata in banca, ho chiesto un piccolo prestito e mi sono aperta la mia aziendina con tre dipendenti. Si chiamava Le Complici. Dopo tre anni, ho deciso di fare la mia strada da sola. È nata la Betty Blue S.P.A.

Il duo comico, quindi, ha pensato bene di indagare sul rapporto di Elisabetta Franchi e Alan Scarpellini: "Da quanto tempo lo mantieni? Da quanti anni lo hai adottato?" e lei ha replicato divertita:

L'ho adottato da 14 anni, ma lo conoscevo da prima. Quando l'ho conosciuto era molto benestante e io invece ero poverissima. Avevo una Uno bianca usata, non avevo niente. È per quello che oggi è al mio fianco.

I due comici hanno continuato a martellare Alan: "Alan ci ha visto lungo e ha fatto un investimento. Non siete ancora sposati? Alan è come le escort, che si vogliono sposare. Se ne avesse la possibilità si farebbe mettere incinta lui". Infine, l'incursione di Pio e Amedeo al negozio di Elisabetta Franchi. I due comici hanno portato via 20 mila euro di merce e la promessa di ricevere anche un bonifico, il cui importo non è stato precisato.

L'incontro tra Pio e Amedeo e Mahmood

Tra gli ospiti della prima puntata di Emigratis, anche Mahmood. Pio e Amedeo hanno lievemente modificato il testo di due sue canzoni per dirgli cosa volessero da lui: "Ci devi dare i soldi, soldi. E se tu ci dai soldi, ci fai venire i brividi". L'artista non ha avuto scelta se non quella di cedere e ha dato a Pio e Amedeo tutto ciò che aveva in tasca. Non contenti, hanno voluto anche i suoi orecchini. Mahmood ha commentato rassegnato: "Mi hanno rubato gli orecchini". Pio e Amedeo sono andati via soddisfatti: "Ci hai dato belli soldi, soldi".