Pinuccia di Uomini e Donne: “Tina Cipollari? È cattiva, contenta se Pier Silvio la mandasse via” Pinuccia Della Giovanna, ex dama del parterre Over di Uomini e Donne, è tornata a parlare del suo addio al programma e del rapporto con l’opinionista Tina Cipollari: “Me ne sono andata per lei, è una donna cattiva e invidiosa. Sarei contenta se Pier Silvio la mandasse via”.

A cura di Elisabetta Murina

Pinuccia Della Giovanna, ex dama del parterre Over di Uomine Donne, è tornata a parlare del suo allontanamento dal programma e del rapporto turbolento con Tina Cipollari. Intervista da Tag24, in occasione dell'uscita del suo primo singolo, la donna ha spiegato come sono andate veramente le cose e rivelato se tornerà nello studio di Maria De Filippi. Pare sia stata proprio la conduttrice ad aver perso la pazienza per via della sua insistenza con il cavaliere Alessandro Rausa.

La verità sull'addio a Uomini e Donne

Pinuccia spiega di non essere stata cacciata da nessuno, nemmeno da Maria De Filippi, nonostante quest'ultima abbia perso la pazienza. La verità è infatti legata a un'altra figura storica del programma di Canale 5, che si vocifera potrebbe non tornare nella prossima edizione: "La verità è che mi sono sentita male perché la cara Tina Cipollari minacciava di picchiarmi con tanto di parolacce. E’ intervenuta Maria e allora i miei figli mi hanno detto: ‘Mamma, tu ti fermi perché qui ti fanno morire.'”.

L'ex dama ci tiene quindi a precisare che quanto circola sul web riguardo al suo conto non è vero: "Maria De Filippi ha capito che sarebbe stato meglio per lei riposarsi. Per una donna di 81 anni andare a Roma da sola, tutte le settimane, è dura!".

Le parole su Tina Cipollari

La principale causa del non ritorno di Pinuccia nello studio di Uomini e Donne è la presenza Tina Cipollari, con cui in passato ci sono state pesanti discussioni, tanto che l'ex dama confessa: "Sarei contenta se Pier Silvio mandasse via Tina, è una donna cattiva e invidiosa con persone che non conosce e che tratta male come ha fatto con me, alla mia età!”. La frequentazione con l'ex cavaliere Alessandro Rausa si è interrotta, ma tra loro continua a esserci stima e affetto: "Ci sentiamo tutte le settimane. È lui che mi chiama sempre per chiedermi come sto. Ci siamo sempre voluti bene e siamo molto affezionati l’uno all’altra".

Il pubblico, quindi, non vedrà più Pinuccia a Uomini e Donne? In realtà, la donna non chiude del tutto le porte al programma: "Se mi chiamassero a cantare la canzone andrei sicuramente, poi per altro chissà… Se dovessero richiamarmi e la salute me lo permette potrei anche tornare, altrimenti sto a casa e faccio la bisnonna!”.