Tina Cipollari sul suo futuro a Uomini e Donne: “Dicono che andrò via? Non ho ricevuto avvisi” Tina Cipollari non ha confermato le voci che circolano sul suo conto riguardo la prossima stagione di Uomini e Donne. L’opinionista del dating show al Pride Village di Padova ha spiegato: “Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ancora ricevuto nessun avviso. Penso di esserci ancora”, le parole riportate da Leggo.it.

A cura di Gaia Martino

Tina Cipollari ha parlato per la prima volta della prossima stagione di Uomini e Donne e non ha escluso la sua presenza. Su Twitter si era generato panico tra i fan del dating show negli ultimi giorni: in molti credevano che la linea "anti trash" di Pier Silvio Berlusconi penalizzasse anche l'opinionista più amata di sempre. Si vociferava del fatto che lei e il suo compagno d'avventura e caro amico Gianni Sperti avrebbero presto salutato lo studio. La poltrona di Tina Cipollari non traballerebbe, però, per ora: "Penso di esserci ancora, non ho ricevuto ancora alcun avviso", le parole al Pride Village di Padova.

Le parole di Tina Cipollari

Nelle ultime settimane si era diffuso un rumor su Twitter, lanciato dai fan, che vedeva il ruolo di Tina Cipollari a Uomini e Donne a rischio. La diretta interessata durante la serata beYOUtiful al Pride Village Virgo di Padova ha commentato la notizia: "Se lascerò la trasmissione? Assolutamente no. Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ancora ricevuto nessun avviso. Penso di esserci ancora", le parole riportate da Leggo.it.

Il ritorno di Uomini e Donne a settembre

Uomini e Donne tornerà a settembre, dopo le vacanze estive, e tra i fan c'è già grande attesa sugli annunci dei nuovi tronisti. Si vocifera che il programma tornerà in onda dall'11 settembre e potrebbe dare spazio anche ai cani: Maria de Filippi, stando a quanto ha raccontato recentemente Amedeo Venza, potrebbe lanciare messaggi di solidarietà durante ogni puntata per permettere agli amici a quattro zampe abbandonati di ritrovare una casa. Non traspare nulla invece sui prossimi nomi che siederanno sul trono: qualcuno, sui social, non esclude che nella prossima edizione si potrebbe assistere al ritorno in tv di alcuni volti di Temptation Island, ipotesi da non scartare con facilità visti i precedenti ripescaggi della De Filippi.