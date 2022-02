Pechino Express 2022 pronto a ripartire su Sky, svelata la data di inizio Il nuovo viaggio di Pechino Express 2022 è pronto a iniziare: a marzo arriva la nuova edizione del programma in onda su Sky con Costantino Della Gherardesca al timone, svelata la data d’inizio.

A cura di Gaia Martino

Il viaggio di Pechino Express è pronto a iniziare. Le 10 coppie scelte per la nuova edizione del programma in onda su Sky e in streaming su NOW chiuderanno gli zaini e si avventureranno lunga la Rotta dei Sultani, l'itinerario della nuova edizione nel Medio Oriente. I protagonisti toccheranno quattro Stati, Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. L'attesa è finita: i profili social del programma hanno annunciato la data di partenza. Alla conduzione ci sarà ancora Costantino Della Gherardesca.

Quando comincia Pechino Express 2022

Pechino Express 2022 è pronto a iniziare: a partire da giovedì 10 marzo i telespettatori di Sky potranno seguire il viaggio delle 10 coppie scelte per la nuova edizione. Con un video, i profili social del programma hanno annunciato la data di inizio ed hanno regalato le prime immagini in anteprima:

Le coppie di Pechino Express 2022

Il cast della nuova edizione del programma condotto da Costantino Della Gherardesca è stato annunciato a settembre 2021. Annovera noti personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, del web e dello sport. Sono 10 le coppie scelte: "Gli Atletici con Alex Schwazer e Bruno Fabbri, noto medico sportivo, "Padre e figlio", ovvero Ciro Ferrara e il figlio Giovanbattista, "Gli scienziati", composti dal celebre divulgatore web Barbascura X e Andrea Boscherin, esperto di scienze naturali. Ed ancora "I fidanzatini" Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, "Le tiktoker" Anna Ciati e Giulia Paglianiti, influencer con oltre un milione di follower ciascuna, "I pazzeschi" Victoria Cabello e Paride Vitale, “Gli Sciacalli” Fru e Aurora Leone. La coppia “Italia-Brasile” composta da Nikita Pelizon e Helena Prestess, "Gli indipendenti" Bugo e Cristian Dondi, migliore amico del cantautore e "Mamma e figlia" Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni.

Leggi anche A che ora inizia e finisce Sanremo 2022: gli orari della prima serata del Festival

Le novità del programma

I protagonisti della nuova edizione di Pechino Express 2022 avranno la possibilità di spostarsi non solo con autostop, ma anche con treni, barche e dromedari. Affronteranno inoltre lunghe camminate tra gli Stati del Medio Oriente.