Pechino Express 2022, Padre e Figlio sono gli eliminati della quarta puntata La coppia Padre e Figlio, formata da Ciro e Giovanbattista Ferrara, è stata eliminata nella quarta puntata di Pechino Express. A decretare la loro uscita è stata la coppia Italia-Brasile.

A cura di Ilaria Costabile

Nella quarta puntata di Pechino Express 2022 è stata eliminata la coppia di Padre e Figlio, ovvero Ciro e Giovanbattista Ferrara la cui sorte è stata decisa dalla coppia Italia-Brasile arrivate per prima alla fine dell'ultima tappa ad Istanbul, in Turchia. Il viaggio poi proseguirà in Uzbekistan, per poi andare in Giordania e negli Emirati Arabi, fino alla finale che si terrà a Dubai.

Quale coppia è stata eliminata nella puntata del 31 marzo 2022

La coppia a dover abbandonare per sempre il reality game è quella formata da Ciro Ferrara e suo figlio Giovanbattista Ferrara, arrivati per ultimi alla quarta tappa in Turchia. Insieme a loro, poi, vi erano "Gli Indipendenti", ovvero Bugo e Cristian Dondi, risparmiati dalle vincitrici della gara, Helena Prestes e Nikita Pelizon, che hanno scelto i Padre e Figlio come coppia le cui sorti sarebbero state in bilico e decretate dal contenuto della fatidica busta nera. A comunicare l'esito della puntata, come al solito, è Costantino Della Gherardesca che sfodera la carta "eliminati", ponendo fine alla loro avventura a Pechino Express.

La classifica dopo la quarta puntata

La quarta puntata è stata ricca di colpi di scena e di emozioni per le coppie in gara che si sono dovute destreggiare tra inconvenienti e prove da superare. Dalla prova soap-opera alla lettera di incoraggiamento ricevuta da Nikita Pelison dai suoi genitori, i concorrenti arrivano alla manche finale in cui si sfidano le coppie di Mamma e Figlia, Gli Scienziati e Italia-Brasile per conquistare l'immunità. A vincere la sfida è la coppia formata da Natasha Stefanenko e la figlia. Dopo un'ulteriore scontro tra i Fidanzatini e Italia-Brasile si giunge alla tappa finale che vede formarsi questa classifica: