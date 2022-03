Pechino Express 2022, nessuna coppia è stata eliminata nella terza puntata La terza puntata di Pechino Express 2022 non conta nessun eliminato. A rischiare di dover abbandonare il gioco è stata la coppia Madre-Figlia composta da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni che, però, sono state risparmiate.

A cura di Ilaria Costabile

Nella terza puntata di Pechino Express, in onda giovedì 24 marzo 2022, non sono mancati momenti di emozione e anche di sano divertimento grazie alle coppie che si sono messe in gioco a 360 gradi, sfidando le proprie potenzialità e alla verve del conduttore che, infatti, è sceso in campo con tanto di zaino in spalla sostituito per al timone della puntata da Max Giusti. A conclusione del terzo appuntamento con il reality game più famoso della tv, però, nessuna delle coppie partecipanti è stata eliminata. Rischiavano di dover abbandonare il gioco Natasha Stefanenko e la figlia Sasha che, per fortuna, sono state graziate.

Quale coppia è stata eliminata nella puntata del 24 marzo 2022

Nella terza puntata di Pechino Express si assiste, quindi, ad un evento che raramente nel gioco si è verificato, ovvero che alla fine di una manche nessuna delle coppie in gara è stata eliminata. Rischiavano l'eliminazione Natasha Stefanenko con la figlia Sasha Sabbioni, ma il risultato contenuto nella temibile busta le ha salvate definitivamente dal gioco, consentendo ad una delle coppie più forti di questa edizione di continuare il proprio percorso verso la vittoria. Ad essere arrivate alla fine della terza tappa conquistando la manche è la coppia dei Fidanzatini, ovvero Rita Rusic e Cristiano Di Luzio che avevano deciso di eliminare la coppia Madre-Figlia. I loro piani, però, sono stati distrutti dall'annuncio di Costantino Della Gherardesca.

La classifica dopo la terza puntata

A fine percorso, quindi, si stabilisce la classifica finale che vede in testa la coppia dei Fidanzatini che, come annunciato, ha vinto la puntata. A garantirsi, invece, la prova immunità sono stati Gli Sciacalli, ovvero Fru e Aurora Leone. Questa la classifica completa della terza serata:

