Patrizia Rossetti al GF Vip si spoglia in giardino e resta in topless davanti alle telecamere Al GF Vip ieri sera, durante il gioco della bottiglia, Patrizia Pellegrino è finita in diretta su Mediaset Extra in topless: doveva scambiarsi i vestiti con Alberto De Pisis e la regia non ha censurato il momento dello "spogliarello" veloce in giardino.

A cura di Gaia Martino

Patrizia Rossetti in topless

Ieri sera nella Casa del Grande Fratello VIP i concorrenti si sono divertiti a fare un gioco in salotto, simile al gioco della bottiglia: tutti hanno dovuto eseguire una serie di verità ed obblighi, pescati da un cesto ricco di proposte, ai quali non potevano rifiutarsi. Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon si sono dovuti scambiare un bacio, mentre Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis i vestiti. La presentatrice e volto noto delle televendite si è spogliata in giardino, avanti il suo inquilino, e non aveva il reggiseno. La regia del programma ha continuato a riprendere "lo spogliarello" nonostante la donna si trovasse in topless.

Il video mentre Alberto e Patrizia si spogliano

Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis ieri sera si sono resi protagonisti del gioco della bottiglia e quando gli è capitato l'obbligo di scambiarsi i vestiti, sono usciti fuori in giardino. Prima di fare la sfilata in salotto però, l'uno nei panni dell'altro, la telecamera ha seguito i due VIP intenti a svestirsi per cambiare look. La presentatrice si è tolta la maglietta che indossava, ma sotto non aveva il reggiseno: la regia non ha censurato e dalla diretta su Mediaset Extra è stata inquadrata la concorrente in topless, completamente nuda.

La dichiarazione di Alberto per Patrizia

Rientrati in salotto, dopo aver sfilato con i vestiti dell'altro, ad Alberto De Pisis è poi toccato dire una "verità". "Con chi andresti in un'isola deserta?" la domanda alla quale non ha immediatamente risposto. Dopo essere stato pizzicato da Antonella Fiordelisi con la quale ha avuto un breve botta e risposta – "Lo sappiamo", "Amore la sai tu forse, la deduci. Non è quella che ti aspetti" la replica seccata – ha scelto Patrizia Rossetti.