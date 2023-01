Paolantoni show a Boomerissima, il comico ferma il gioco e urla: “Sono boomer, voglio carta e penna” Francesco Paolantoni è tra i concorrenti boomer di Boomerissima questa sera: il comico ha subito regalato gag esilaranti. Ha fermato il gioco “Evolution of dance” per la sua mancata manualità con il tablet: “Sono boomer, voglio carta e penna”.

A cura di Gaia Martino

La terza puntata di Boomerissima è in onda questa sera su Rai Due: due squadre, i boomer e i millennial si stanno sfidando a suon di musiche, danze e quiz. Tra i concorrenti "boomer" questa sera c'è Francesco Paolantoni, protagonista della stagione televisiva che, tra Stasera tutto è possibile e Tale e Quale Show, ha regalato risate e intrattenimento ai telespettatori Rai. L'attore e comico, nello studio di Alessia Marcuzzi, durante il gioco "Evolution of dance" ha fatto sorridere tutti infuriandosi e urlando "Siamo boomer, vogliamo carta e penna" lamentando l'ausilio dei tablet. Pronta la risposta del millennial Pollon: "Questo è Neanderthal".

La sfuriata di Francesco Paolantoni a Boomerissima

Era appena iniziato il gioco "Evolution of dance" nello show Boomerissima quando Francesco Paolantoni ha iniziato ad andare in escandescenza. "Voglio carta e penna" ha urlato il comico mentre andavano in scena le coreografie di Alessia Marcuzzi. Il concorrente, terminata la musica, si è lamentato per la sua poca manualità con il tablet messo a disposizione per scrivere le risposte: "Non vale. Noi siamo i boomer, abbiamo bisogno di un foglio e una penna. Non possiamo scrivere sul computer". Immediata la replica esilarante del concorrente millennial Pierpaolo Spollon: "Questo non è boomer, è Neanderthal".

Il comico ha così raggiunto il suo obiettivo riuscendo ad ottenere un foglio ed una penna per scrivere le risposte del gioco.

Gli ospiti di Boomerissima stasera

Le squadre che si stanno sfidando nell'appuntamento di questa sera su Rai Due con Alessia Marcuzzi alla conduzione sono composte da Lodovica Comello, Geppi Cucciari, Francesca Manzini, Giorgio Mastrota, Mietta, Francesco Paolantoni, Riki e Pierpaolo Spollon. Numerosi gli ospiti dello show: Drusilla Foer, Nek, Corona, Rocco Hunt, i nomi scelti per la serata.