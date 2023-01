“Ti sei fatto ridurre il coso come le tette di Alessia?”, Littizzetto stuzzica Zorzi e Marcuzzi Nella prima puntata di Boomerissima, il nuovo show di Alessia Marcuzzi su Rai2, non mancano momenti di ilarità. Ospite è stata Luciana Littizzetto, che non ha perso occasione di stuzzicare uno dei concorrenti, ovvero Tommaso Zoriz e la conduttrice, che è stata perfettamente al gioco.

A cura di Ilaria Costabile

Nella prima serata di Rai2 è andato in onda, martedì 10 gennaio, il nuovo show condotto da Alessia Marcuzzi ovvero "Boomerissima", dove due squadre tra boomers e millennials si sono scontrate a colpi di musica e sfide che potessero dimostrare quanto le loro rispettive epoche fossero state iconiche. Non sono mancati, però, momenti di ilarità, come quando ad esempio, Luciana Littizzetto ha scherzato con Tommaso Zorzi, coinvolgendo anche la conduttrice in uno sfottò rivolto al noto influencer.

Il siparietto tra Luciana Littezzo, Zorzi e Alessia Marcuzzi

Chi meglio di Tommaso Zorzi, classe 1995, poteva rappresentare i millennials, con la sua notorietà conquistata sui social, dove condivide alcuni dei momenti più significativi della sua vita, parlando dei cambiamenti che in questi mesi gli hanno dato non poco da fare e raccontati con fare scanzonato da Luciana Littizzetto. La comica torinese, infatti, rivolgendosi all'influencer ha ribadito di seguirlo sui social e ha aggiunto: "Compra casa, vende casa, di continuo. Si fa operare al coso e ora dice è tutto apposto".

Il riferimento è all'operazione di circoncisione a cui Zorzi si è sottoposto lo scorso novembre e rimandata da tempo, della quale ha parlato anche con suoi followers. Littezzetto, però, non contenta aggiunge una battutina a chiudere il suo intervento ed esordisce così: "Ma te lo sei fatto ridurre anche tu, come le tette di Alessia?".

La conduttrice ride divertita di fronte all'exploit della sua ospite che già in un momento precedente del programma aveva ironizzato sul passato della conduttrice, protagonista di calendari osé e pubblicità diventate iconiche. A chiusura del siparietto, Zorzi interviene rispondendo all'attrice torinese: "Sìsì, le ho messe tutte qui ad Elettra", indicando il decolleté della cantante.

L'esordio di Boomerissima

La prima puntata di Boomerissima ha visto scontrarsi due squadre d'eccezione con Tommaso Zorzi, Gianmarco Tamberi, Valentina Romani ed Elettra Lamborghini a rappresentare i millennials, mentre sul fronte opposto erano schierati Max Giusti, Francesco Facchinetti, Claudia Gerini e Sabrina Salerno. I concorrenti hanno dato il meglio di loro, cantando, ballando, sfilando e concludendo con un'arringa che avvalorasse la potenza dei loro anni.