Tommaso Zorzi in ospedale per un delicato intervento: “L’ho rimandato per anni” Uno scatto poco prima di entrare in sala operatoria, con tanto di camice e cuffietta, poi l’aggiornamento per i suoi fan, non appena si è ripreso: “Vorrei dirvi che è andato tutto bene e vorrei che l’effetto di questa morfina non finisse mai”, ha fatto sapere ironico.

A cura di Giulia Turco

Tommaso Zorzi ha condiviso con i suoi follower il suo stato di salute dopo un delicato intervento che lo ha coinvolto nelle ultime ore. L'influencer ha spiegato di essersi sottoposto ad una circoncisione, che gli era stata consigliata da un medico, ma che si era ritrovato a rimandare per diversi anni. Rassicurando i follower, Zorzi è intervenuto su Instagram raccontando con ironia e leggerezza l'operazione in clinica.

Come sta Tommaso Zorzi dopo l'intervento

Nella giornata di martedì 16 novembre l'influencer si è svegliato di buon ora e ha portato on sé il borsone che aveva preparato per trascorrere la notte in clinica. Uno scatto poco prima di entrare in sala operatoria, con tanto di camice e cuffietta, poi l'aggiornamento per i suoi fan, non appena si è ripreso: "Vorrei dirvi che è andato tutto bene e vorrei che l’effetto di questa morfina non finisse mai", ha detto in un video ancora intontito dalla sedazione. Poi ha spiegato tramite stories: "Alla fine l’ho fatto in anestesia totale ma sedato, perché è stata un’operazione un pochino più complicata del previsto. L’ho rimandata per anni e se l’avessi fatta dieci anni fa sarebbe stato tutto molto più semplice. Comunque l’urologo mi ha detto che tutto tornerà a funzionare come un tempo. La buona notizia è che dovrebbero dimettermi in giornata e non dormirò qui".

Il gossip su Tommaso Zorzi e una nuova presunta fiamma

Negli ultimi giorni Zorzi ha fatto parlare di sé per motivi di cuore. Dopo la brusca rottura con il ballerino Tommaso Stanzani, sembra che il conduttore di Discovery si sia avvicinato ad un nuovo flirt. Stando ad alcuni video circolati suo social, il gossip ha parlato di una nuova conoscenza con un ragazzo di nome Walter, pizzicato a cena in atteggiamenti complici con Zorzi. Nulla di ufficiale per il momento, vedremo quali saranno gli sviluppi.