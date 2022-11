Tommaso Zorzi e Brenda Asnicar ballano Gasolina de Il mondo di Patty: “Ho coronato un sogno” Tommaso Zorzi e Brenda Asnicar ballano insieme sulle note di “Gasolina”, l’iconica canzone che l’attrice argentina cantava da protagonista de “Il mondo di Patty”, una delle serie Disney Channel più amate dei primi Anni Duemila. Il video vola in tendenza sui social.

Tommaso Zorzi ha coronato un sogno condiviso con le fan accanite di una delle serie televisive per adolescenti più amate dei primi Anni Duemila, ovvero "Il mondo di Patty". L'influencer ha infatti ospitato Brenda Asnicar, l'attrice e cantante argentina che interpretava il ruolo di Antonella Lamas Bernard, la nemica della tenera ed ingenua Patty dello show di Disney Channel, e insieme hanno ballato sulle note di "Gasolina", canzone diventata una vera e propria hit, cantata proprio negli episodi della serie.

Il video di Tommaso Zorzi e Brenda Asnicar

I follower dell'influencer milanese avevano subodorato che sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato in giornata, dal momento che in alcune story Zorzi aveva palesemente annunciato: "Realizzerò il mio sogno", senza però entrare nei dettagli. Qualche ora più tardi, poi, posizionatosi davanti allo specchio si è ripreso col cellulare mentre ripeteva una coreografia che alcuni hanno immediatamente riconosciuto. Ed ecco, infatti, che poco dopo l'ex gieffino pubblica un reel in cui compare con Brenda Asnicar, nel salotto di casa sua, intenti a ballare proprio "Gasolina" e ripetendo l'iconica sequenza di passi diventata famosa tra i ragazzini di tutto il mondo. Zorzi, accompagna il video con una didascalia: "E 14 anni dopo, sono finalmente una Divina. Ciao Popolari", il riferimento è ovviamente al gruppetto de "Las Divinas" di cui la Asnicar faceva parte nel Mondo di Patty e che, quindi, si scontrava con la protagonista.

Brenda Asnicar aveva scritto a Tommaso Zorzi

Lo scorso aprile, l'attrice argentina aveva contattato proprio Tommaso Zorzi, chiedendogli alcuni consigli e informazioni in vista del suo prossimo trasferimento in Italia. L'influencer, entusiasta della richiesta, non ne aveva fatto mistero sui social e infatti aveva dichiarato:

