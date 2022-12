Oriana Marzoli mima un rapporto orale di Nikita a Luca Onestini usando le statuine del presepe Sulla Casa del Grande Fratello Vip rischia di abbattersi l’ennesima bufera. A finire nell’occhio del ciclone è stata Oriana Marzoli, filmata mentre mima un rapporto orale di Nikita Pelizon a Luca Onestini utilizzando le statuine del presepe.

A cura di Stefania Rocco

Oriana Marzoli rischia di finire al centro di una bufera nella Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente venezuelana è stata tacciata di sessismo (e in effetti lo spettacolo offerto non è piacevole) per avere mimato una scena di sesso orale praticato da Nikita Pelizon a Luca Onestini utilizzando le statuine del presepe. Il video che circola in rete è chiarissimo e mostra Oriana scherzare con Luca prima di avvicinarsi al presepe e prendere le statuine che dovrebbero rappresentare i concorrenti, le stesse che avrebbe utilizzato, un istante più tardi, per prendere in giro Nikita e la sua cotta per Onestini.

La scena di sesso orale mimata da Oriana Marzoli

Marzoli ha avvicinato le statuine di Luca e Nikita e, giocando poco elegantemente sulla cotta che Pelizon ha ammesso di avere preso per Onestini, ha abbassato il viso della statuina che rappresenta la modella fino ad accostarlo all’inguine di quella realizzata per Luca. Onestini, che si è immediatamente accorto dello scivolone, ha velocemente allontanato le statuine ma le telecamere avevano già ripreso l’intera scena.

Perché Oriana Marzoli ha preso in giro Nikita Pelizon

La scelta delle statuine da parte di Oriana non è stata casuale. La venezuelana, come il resto dei coinquilini nella Casa, è perfettamente consapevole dei sentimenti di Nikita nei confronti di Luca, sentimenti che sono stati al centro dell’ultima diretta del GF Vip. Onestini ha fatto sapere di non essere interessato ad approfondire la conoscenza con la modella, un rifiuto che ha confuso Nikita, convinta di piacergli. Secondo Luca, tuttavia, Pelizon avrebbe volontariamente equivocato con uno scopo preciso: raccontarsi come una donna “sedotta e abbandonata” così da intenerire il pubblico a casa e convincerlo a votare per lei. Una versione dei fatti che Nikita non ha mai confermato e che ha portato i due a confrontarsi duramente prima di allontanarsi del tutto.