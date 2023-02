“Noi due sappiamo”, il messaggio aereo per Antonino Spinalese al GFVip arriva da Ginevra Lamborghini Sul cielo della casa del Grande Fratello VIP è volato un messaggio aereo indirizzato ad Antonino Spinalbese: “Nino, noi due sappiamo” si legge sullo striscione firmato “G”. Tutti, compreso il concorrente, sono sicuri: il messaggio è arrivato da Ginevra Lamborghini in occasione del compleanno dell’hair stylist.

La ship dei GinTonic non sfuma nonostante siano passati circa 5 mesi dall'inizio del reality: al Grande Fratello VIP Antonino Spinalbese ha conosciuto Ginevra Lamborghini e sin dalla prima settimana non ha nascosto il suo interesse. Tra i due si è instaurato un feeling particolare che li porta ancora oggi ad essere uniti, nonostante la cantante abbia lasciato la casa di Cinecittà a meno di un mese dopo dal suo ingresso. Rimane il dubbio sul fidanzamento con Edoardo Casella che aveva conosciuto l'estate prima dell'esperienza televisiva: ieri, in occasione del compleanno dell'hair stylist, Ginevra ha fatto volare sulla casa un aereo con una dedica speciale. "Noi due sappiamo".

Il messaggio aereo per Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese era in giardino ieri, giorno del suo compleanno, quando ha visto volare sul cielo di Cinecittà un aereo per lui. "Nino, noi due sappiamo. HB Day, G" è la scritta volata con l'aereo, firmata da Ginevra Lamborghini. Sebbene non sia estesa la firma dell'ex concorrente, apparirebbe chiaro il riferimento a lei, sia per il soprannome con il quale ha chiamato il suo ex inquilino, sia per la G finale.

Spinalbese è rimasto piacevolmente sorpreso dagli auguri speciali ricevuti dalla ragazza per la quale non ha mai nascosto interesse. "È stata carina", il commento ad Andrea e Daniele prima di mostrare una busta che la Lamborghini gli aveva lasciato prima di andare via dal reality.

La reazione di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli, stando a quanto fanno sapere gli utenti su Twitter che seguivano la diretta, non sarebbe rimasta impassibile davanti alla dedica in cielo della Lamborghini. "Non capisco cosa sanno, a volte penso che ci sia un accordo, altrimenti non capisco perché portino avanti questa…" sarebbe stato il suo commento interrotto prima che uscisse Spinalbese in giardino. Intanto la concorrente venezuelana, tra alti e bassi, non riesce ad allontanarsi da Daniele Dal Moro, nonostante quest'ultimo le abbia spiegato più volte di non credere nella loro storia.