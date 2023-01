Vola un aereo per Daniele e Oriana sulla Casa del GF, Marzoli: “Non è nemmeno uscito a vederlo” Dopo la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 23 gennaio, Daniele Dal Moro si è allontanato da Oriana Marzoli. Il rapporto tra i due sarebbe chiuso al punto che il veneto ha perfino ignorato un aereo di coppia.

A cura di Stefania Rocco

Il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sembrerebbe avere subito una brusca battuta d’arresto. A determinare la decisione del veneto di prendere le distanze dalla venezuelana sarebbero state le ultime contestazioni ricevute nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 23 dicembre. Definito incoerente per avere deciso di vivere i suoi sentimenti per Oriana nonostante i dubbi sul suo conto, Daniele ha fatto un passo indietro e deciso unilateralmente di allontanare la donna al punto che, solo qualche ora fa, ha deliberatamente ignorato un aereo di coppia passato sopra la Casa di Cinecittà pur di non condividere quel momento con la coinquilina.

Oriana Marzoli ringrazia i fan da sola, Daniele: “L’aereo? Non mi va”

Oriana Marzoli si è immediatamente accorta dell’aereo ed è uscita fuori in giardino per ringraziare i fan che lo hanno inviato. “Oriana e Daniele, non si comanda al cuore. Oriele”, recitava lo striscione. “Magari gli entra in testa”, è stato il commento di Oriana. Ma Dal Moro non è apparso coinvolto e, a Edoardo Tavassi che lo aveva messo al corrente del passaggio dell’aereo, ha risposto: “So che c’è l’aereo ma non mi va”.

Oriana: “Daniele non è nemmeno uscito a ringraziare”

Poco dopo il passaggio dell’aereo, Oriana ha posto l’accento sull’atteggiamento di assoluto disinteresse mantenuto da Daniele. “Che brutta figura, non uscire nemmeno a ringraziare è proprio brutto”, lo ha criticato la venezuelana. Non sa che Daniele ha in mente una strategia precisa, già esplicitata durante una discussione con Antonella Fiordelisi. Intende evitare di “offrire” a Oriana visibilità che, a suo dire, le consentirebbe di uscire vincente dal televoto che la vedrà confrontarsi con Nikita Pelizon e George Ciupilan. “Non voglio che escano i miei amici”, è stato il commento di Daniele che ha così chiarito la sua preferenza.