Daniele Dal Moro scarica ancora Oriana: “Non c’è una relazione, né adesso né fuori dal GF Vip” Daniele Dal Moro allontana ancora una volta Oriana Marzoli durante la diretta al Grande Fratello Vip. “Non c’è una relazione tra noi e non ci sarà nemmeno fuori dalla Casa”, ha dichiarato convinto.

A cura di Stefania Rocco

Daniele Dal Moro allontana nuovamente Oriana Marzoli. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha palesato la sua attrazione nei confronti della concorrente venezuelana ma continua a precisare di non volere una storia con lei. Un atteggiamento incoerente che è stato sottolineato dal conduttore Alfonso Signorini nel corso della puntata di lunedì 23 gennaio. “La coerenza è un’altra cosa. Prima dici che è falsa ma poi sotto le coperte ci siete voi due”, ha sottolineato Alfonso, parole di fronte alle quali Daniele si è difeso: “Sono tutto fuorché uno stratega. Non la vedo una mancanza di coerenza. Sono coerente con il mio pensiero. Non c’è scritto da nessuna parte cosa è giusto e cosa è sbagliato, è una mia decisione. Che con Oriana ci sia una certa attrazione l’ho sempre detto”.

Alfonso Signorini a Daniele Dal Moro: “Con Oriana sei irrispettoso”

“Ti rivolgi a lei in modo duro e irrispettoso”, ha sottolineato ancora il conduttore ma Daniele non si è dimostrato propenso a fare dell’autocritica: “Lasciando stare qualche parola detta con nervosismo, di base il mio pensiero è quello. Che ci sia un’attrazione e che abbia deciso di vivermi questa attrazione è un conto, ma sono fermo sulle mie posizioni. Sonia Bruganelli ha detto che sono una marionetta ma non mi conosce bene. Qui dentro sono una delle persone meno malleabili”. Oriana ha tentato di difenderlo ma l’assist non è stato accolto da Daniele. “Daniele non si avvicina solo la sera, passa le giornate con me”, ha spiegato ma Dal Moro non è apparso convinto, quindi la concorrente ha continuato: “Non mi piacciono alcuni atteggiamenti ma poi lo vedo dolce. Secondo me sbrocca quando arriva la puntata. Dice ancora che non sa se sarà capace di dimenticare quello che ho fatto prima ma che sarebbe un sacrificio staccarsi da me”.

Sonia Bruganelli attacca Daniele: “Non sei coerente”

A quel punto, Daniele ha spiegato di non avere cambiato idea. Oriana gli piace ma una relazione fuori dalla Casa non è contemplabile: “Una relazione con Oriana? Assolutamente no, non c’è. Passiamo del tempo insieme ma se per relazione intendi che è la mia ragazza, no. Fuori da qua? Ad oggi, no”. “Le sue parole non sono coerenti con i fatti ma se lui è convinto che non è possibile, allora no”, ha sottolineato Oriana. “Dire che con una ragazza non ci sarà mai una relazione e poi cercarla non è da persone coerenti”, è stata la chiusura di Sonia Bruganelli.